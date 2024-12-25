MASAK'tan Suç Gelirleri ile Mücadeleye Yeni Düzenlemeler

MASAK'tan Kritik Adımlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanının önlenmesini sağlamak amacıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli adımlar attı.

Mevzuat Değişiklikleri Resmi Gazete'de Yayımlandı

MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişikliklerle birlikte, FATF standartlarına uyum seviyesinin artırıldığı belirtiliyor. Ayrıca, yükümlülerin uygulamada yaşadığı bazı sorunlar da giderildi.

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Üzerine Yeni Düzenlemeler

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS) ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yükümlülükleri üzerinde önemli düzenlemeler yapıldı. KVHS'ler, MASAK mevzuatı açısından finansal kuruluşlar kapsamına alınarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla uyum programı hazırlamakla yükümlü kılındı.

Alıcı ve Gönderici Bilgileri Yükümlülüğü

KVHS'lerin müşteri ediniminde sıkılaştırmalara gidildi ve seyahat kuralı kapsamında alıcı ve göndericinin bilgilerini alma yükümlülüğü getirildi. Bu önlemlerle, Türkiye'nin FATF standartlarına uyum seviyesi artırılmış oldu.

Gizlilik Tabanlı Kripto Varlıkların Yasaklanması

KVHS'lerin gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım satımına aracılık etmeleri yasaklandı. Bu adım, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla mücadelede kritik bir önlem teşkil ediyor.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarına Yönelik Yenilikler

Ödeme kuruluşları açısından en önemli gelişme, elektronik para ihracıyla sanal pos hizmetlerinde müşteri edinirken tanıma kurallarında yapılacak sıkılaştırmalar oldu. Ayrıca, dolandırıcılık ve yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan anonim ön ödemeli araçlara yönelik önemli kısıtlamalar getirildi.

Pazaryerleri MASAK Yükümlüleri Arasında

Bir diğer önemli düzenleme ise elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, yani pazaryerlerinin MASAK yükümlüleri arasına alınması oldu. Bu sistem, pazaryerleri bünyesinde faaliyet gösteren üye iş yerleriyle sınırlı olarak yürütülecek.

Müşteri Kimlik Tespiti Uygulamasında Değişiklikler

Ehliyetlerde anne ve baba adı ile yeni kimlik kartlarında doğum yeri bilgisinin bulunmaması, MASAK denetimlerinde sorunlara yol açmıştı. Bu nedenle, Türk vatandaşı olmayanlar hariç, doğum yeri bilgisi alınması uygulamasına son verildi.