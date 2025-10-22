Master Shoes 3: Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı Başladı

Master Shoes 3. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı TÜYAP'ta açıldı; 200+ firma, 300+ marka ve 56 ülkeden profesyoneller 22-25 Ekim'de buluşuyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:19
Master Shoes 3. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı Başladı

Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneğince düzenlenen fuar, TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde törenle ziyaretçilere açıldı.

Fuar Detayları

Fuar, 200'ün üzerinde katılımcı firma ve 300'den fazla markayı 56 ülkeden gelen profesyonel ziyaretçilerle buluşturuyor.

Yetkililerin Açıklamaları

Selçuk Öztürk, açılış töreninde: "Artık Türkiye'nin yeni ekonomi merkezleri ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de Konya. Son 20 yılda Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydettik. Fuarcılık konusunda da böyleyiz. O yüzden özellikle çok güçlü olduğumuz ayakkabı sektörün bundan sonraki fuarlarda da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum."

Uğur İbrahim Altay ise kentin hem sanayi hem ihracat açısından Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden biri olduğuna vurgu yaparak: "Konya, ayakkabı denince ilk akla gelen şehirlerden biri. Üretmeyi biliyoruz, ticareti güzel ve ahlaklı ticaret yapıyoruz. Tanıtımda eksiklerimiz vardı. Bu fuarlar da bunu tamamlamış olacak. Fuarın ulaşımıyla ilgili temel bir soruna çözüm üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. İnşallah iki yıl sonra raylı sistemle bu fuara ulaşılabilir hale gelecek. Havaalanından, otogardan ve yeni gardan raylı sistemle fuar alanına ulaşım sağlanmış olacak. Bu da fuar alanımız için çok önemli bir ayrıcalık haline getirecek."

Erhan Çelik, Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve fuar organizatörü: "Bu fuar bizim için kazanç değil, yatırım kapısı. Her yıl büyüyerek devam edecek. Gün gelecek Türkiye'nin ve hatta Avrupa'nın en büyük ayakkabı fuarlarından biri olacak. Konuklarımızın uçak, aktarma, otel ve transfer süreçlerini üstleniyoruz. Daha fuar açılmadan siparişlerin yazıldığını görmek memnuniyet verici."

Kemal Özarpa, Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı: "Ayakkabı sektörü sadece üretim değil emek, tasarım ve vizyonun birleştiği bir sanat alanı. Konya, artık modanın da merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu fuar, Konya’nın iddiasını her geçen yıl büyüterek ispatlıyor."

Açılışa, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bazı ülkelerin büyükelçileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 22-25 Ekim tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneğince Konya Ticaret Odası TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Master Shoes 3. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı törenle ziyaretçilere açıldı.

