Mastercard Kripto Paraları Günlük Hayatta Kullanma İmkanı Sunuyor

Mastercard Kripto Paraları Günlük Hayata Taşıyor

Küresel ödeme devi Mastercard, kripto para kullanıcılarına özel yeni bir hizmet getiriyor. Avrupa merkezli kripto para altyapı tedarikçisi Mercuryo ile yapılan iş birliği sayesinde, kullanıcılar kendi yönetimindeki (self-custodial) cüzdanlarında bulunan Bitcoin (BTC) gibi kripto paraları harcayabilecekleri inovatif bir euro bazlı banka kartı edinme imkanı bulacak.

Dijital Varlıkların Kullanımını Artırma Hedefi

Bu yeni çözüm, kripto para sahiplerinin varlıklarını Mastercard ağı içindeki 100 milyondan fazla işletmede kullanabilmelerine imkan tanıyarak, dijital finansal varlıkların günlük yaşamda daha fazla yer almasını hedefliyor.

Christian Rau'nun Görüşleri

Mastercard'ın kripto ve fintech hizmetlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Christian Rau, bu iş birliğinin, şirketin kendi yönetimindeki cüzdanlara verdikleri desteğin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Rau, "Mastercard olarak, Blockchain ve geleneksel ödeme sistemleri arasındaki engelleri kaldırıyoruz." diyerek kullanıcıların dijital varlıklarını harcamaları için güvenli bir yöntem sunduklarını vurguladı.

Kendi Cüzdanlarınızın Özgürlüğü

Kendi yönetimindeki cüzdanlar, kripto para dünyasının önemli kavramlarındandır. Bu tür cüzdanlar, kullanıcıların varlıklarını merkezi bir platforma ihtiyaç duymadan saklayabilmesine olanak tanır; bu da bireylerin fonlarının güvenliğinden tamamen sorumlu olması anlamına gelir.

Raj Dhamodharan'ın Açıklamaları

Mastercard'ın Blockchain ve dijital varlık lideri Raj Dhamodharan, bu hamlenin merkezi borsaların karmaşıklıklarını gidermeyi amaçladığını belirtti. Dhamodharan, birçok kripto para sahibinin borsaları kullanmaktan kaçındığını ve bunun hem alıcılar hem de satıcılar için önemli bir engel oluşturduğunu ifade etti.

Kart Ücretleri

Yeni hizmetin ücretsiz olmayacağı belirtiliyor. Mercuryo tarafından sunulan Mastercard markalı Spend kartı için bir defaya mahsus 1,60 euro kart ücreti ve aylık 1 euro hizmet bedeli talep edilecek. Ayrıca, %0,95'lik off-ramp ücreti de uygulanacak.

Gelecek ve Entegrasyon

Bu gelişmeler, Mastercard'ın kripto para ekosistemindeki rolünün kuvvetlendiğini gösteriyor. Şirket, 2021 yılından itibaren kripto para alanında çok sayıda ortaklık kurarak geleneksel finans ile dijital varlıklar arasında köprü kurma çabasını sürdürüyor.

Kripto para sektörünün önde gelen aktörleri, Mastercard'ın bu yeni adımının sektöre önemli katkılarda bulunacağını ifade ediyor. Bu yeni kartın, kripto paraların günlük hayatta kullanılmasını artırarak Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasına büyük bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Mastercard ve Mercuryo iş birliği, kripto para sahiplerine önemli bir fırsat sunuyor. Kendi yönetimindeki cüzdanlarda saklanan dijital varlıkların, günlük alışverişlerde kullanılabilmesi, kripto ekonomisinin adaptasyonu açısından kayda değer bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Gelecek süreçte bu gelişmenin, kripto para ekosistemindeki büyümeye ve geleneksel finans sistemiyle entegrasyona nasıl etki edeceği ise merak konusu.