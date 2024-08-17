Mastercard, Küresel Çalışan Sayısını Yüzde 3 Azaltıyor

Mastercard Küresel Çalışan Sayısını Düşürüyor

ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Mastercard, organizasyonel değişiklikler çerçevesinde dünya genelinde çalışan sayısını %3 oranında azaltma kararı aldı.

Yeniden Yapılanma ve Büyüme Hedefleri

Mastercard'ın sözcüsü, bu değişimlerin büyümeyi hızlandırmak ve uzun vadeli fırsatlara yönelik yatırım potansiyelini artırmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Şirketin belirttiğine göre, bölge ve işletmeler yeniden yapılandırılırken, kaynaklar büyüme odaklı alanlara yönlendirilecek.

Çalışanlara Destek ve İşten Çıkarmalar

Yapılan açıklamada, etkilenen çalışanlara bildirimlerin büyük ölçüde üçüncü çeyrek içerisinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, bu süreçte destek mekanizmalarının sağlanacağı vurgulandı.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmaların yaklaşık 1000 çalışanı etkileyeceği bilgisi yer aldı.