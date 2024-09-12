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Mastercard, Recorded Future'ı 2.65 Milyar Dolara Satın Alıyor

Mastercard, Recorded Future'ı satın alarak siber güvenlik alanındaki hizmetlerini genişletiyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:22
Mastercard, Recorded Future'ı 2.65 Milyar Dolara Satın Alıyor

Mastercard, Siber Güvenlik Alanında Büyük Bir Adım Atıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli finansal hizmetler şirketi Mastercard, siber güvenlik alanında önemli bir birleşmeye imza atarak Recorded Future adlı şirketi 2.65 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaştığını duyurdu.

Satın Almanın Detayları

Mastercard'nın yaptığı resmi açıklamada, Recorded Future'ın Insight Partners tarafından 2.65 milyar dolara satın alınmasının, firmanın siber güvenlik hizmetlerini genişletme amacına hizmet edeceği belirtildi.

Recorded Future'ın Müşteri Portföyü

Recorded Future'ın, 45 ülkenin hükümetlerine ve Fortune 100 sıralamasındaki şirketlerin yarısından fazlasına hizmet verdiği ifade edildi. Şirketin, toplamda 75 ülkede 1900'den fazla müşterisinin bulunduğu kaydedildi.

Gelecek Vizyonu

Yapılan açıklamada, bu satın almanın Mastercard'ın kimlik yönetimi, dolandırıcılık önleme, gerçek zamanlı karar alma ve siber güvenlik hizmetlerine önemli katkılarda bulunacağı vurgulandı. Ayrıca, satın alma işleminin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

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