Mastercard ve Akıllı KOBİ'nin Güçlü İşbirliği

Mastercard ve Akıllı KOBİ'den Stratejik İşbirliği

Mastercard, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla Akıllı KOBİ Platformu ile ortaklık kurdu.

Neden Bu İşbirliği?

Yapılan duyuruya göre, Mastercard, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yönetilen Akıllı KOBİ Platformu ile işbirliği içinde, KOBİ'lere güçlü bir dijital dönüşüm desteği sunmayı hedefliyor. Amaç, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında başarı sağlamak.

Sunulan Yenilikçi Çözümler

Bu işbirliği çerçevesinde, KOBİ'lerin büyüme potansiyelini arttırmak ve dijital ekonomide daha rekabetçi olmalarını sağlamak için MasterKOBİ üzerinden çeşitli fırsatlar sunulacak. Mastercard, güvenli ödeme teknolojileri ile KOBİ'lerin çevrim içi satış kanallarını optimize etmelerine destek olacak.

Akıllı KOBİ Platformu'nun Rolü

Akıllı KOBİ Platformu, dijital pazarlama, finansal yönetim ve eğitim gibi alanlarda KOBİ'lere gerekli çözümleri sunarak sürecin bütüncül bir şekilde desteklenmesine devam edecek.

Odak Alanları

Bu stratejik ortaklık, özellikle e-ticaret, dijital pazarlama, finans yönetimi, yapay zeka ve veri analizi gibi kritik alanlara özel çözümler üretecek. İşletmelerin dijital ortamda varlık göstermeleri ve sürdürülebilir büyümeleri hedefleniyor.

Mastercard, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve daha rekabetçi hale gelmelerini sağlamak amacıyla Akıllı KOBİ Platformuyla işbirliğine imza attı.

Mastercard, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve daha rekabetçi hale gelmelerini sağlamak amacıyla Akıllı KOBİ Platformuyla işbirliğine imza attı.