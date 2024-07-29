Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mastercard ve Akıllı KOBİ'nin Güçlü İşbirliği

Mastercard ve Akıllı KOBİ, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla stratejik bir işbirliği yaptı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:54
Mastercard ve Akıllı KOBİ'nin Güçlü İşbirliği

Mastercard ve Akıllı KOBİ'den Stratejik İşbirliği

Mastercard, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla Akıllı KOBİ Platformu ile ortaklık kurdu.

Neden Bu İşbirliği?

Yapılan duyuruya göre, Mastercard, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yönetilen Akıllı KOBİ Platformu ile işbirliği içinde, KOBİ'lere güçlü bir dijital dönüşüm desteği sunmayı hedefliyor. Amaç, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında başarı sağlamak.

Sunulan Yenilikçi Çözümler

Bu işbirliği çerçevesinde, KOBİ'lerin büyüme potansiyelini arttırmak ve dijital ekonomide daha rekabetçi olmalarını sağlamak için MasterKOBİ üzerinden çeşitli fırsatlar sunulacak. Mastercard, güvenli ödeme teknolojileri ile KOBİ'lerin çevrim içi satış kanallarını optimize etmelerine destek olacak.

Akıllı KOBİ Platformu'nun Rolü

Akıllı KOBİ Platformu, dijital pazarlama, finansal yönetim ve eğitim gibi alanlarda KOBİ'lere gerekli çözümleri sunarak sürecin bütüncül bir şekilde desteklenmesine devam edecek.

Odak Alanları

Bu stratejik ortaklık, özellikle e-ticaret, dijital pazarlama, finans yönetimi, yapay zeka ve veri analizi gibi kritik alanlara özel çözümler üretecek. İşletmelerin dijital ortamda varlık göstermeleri ve sürdürülebilir büyümeleri hedefleniyor.

Mastercard, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve daha rekabetçi hale gelmelerini sağlamak...

Mastercard, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve daha rekabetçi hale gelmelerini sağlamak amacıyla Akıllı KOBİ Platformuyla işbirliğine imza attı.

Mastercard, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve daha rekabetçi hale gelmelerini sağlamak...

Mastercard, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve daha rekabetçi hale gelmelerini sağlamak amacıyla Akıllı KOBİ Platformuyla işbirliğine imza attı.

İLGİLİ HABERLER

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!