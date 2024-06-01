Mayıs ayı genel enflasyon rakamları öncesinde İstanbul’un enflasyonu açıklandı: yüzde 80’i geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs ayına dair İstanbul’un enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre İstanbul’un perakende fiyatlarında aylık yüzde 3.59, toptan fiyatlarında ise yüzde 2.59’luk bir artış kaydedildi. Yıllık enflasyon rakamı ise İstanbul için yüzde 82.20 olarak açıklandı.

Bir önceki senenin Mayıs ayına göre değişim, Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 82.20 oranında, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61.21 olarak gerçekleşti.

Perakende fiyatlarındaki değişiklik

Perakende fiyatlarındaki değişim, 7.86 oranı ile en çok kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında görüldü. Bu harcamaları yüzde 7.07 ile konut ve yüzde 6.76 ile giyim harcamaları takip etti.

Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında ise yüzde 0.13, ulaştırma ve habercilikte ise yüzde 0.45 oranında azalış kaydedildi.