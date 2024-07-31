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Mayıs Ayında Türkiye'nin Petrol İthalatı %3,7 Arttı

Türkiye'nin petrol ithalatı, mayıs ayında 4,4 milyon ton ile geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:29
Mayıs Ayında Türkiye'nin Petrol İthalatı %3,7 Arttı

Türkiye'nin Petrol İthalatı Yükseliyor

Mayıs ayında Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artışla 4 milyon 423 bin 682 ton seviyesine ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, bu artışın en büyük nedeni ham petrol ithalatındaki artış oldu.

Ham Petrol İthalatı Artış Göstermekte

Ham petrol ithalatı, %16,2 oranında artışla 2 milyon 860 bin 972 ton seviyesine çıktı. Ancak, bu dönemde motorin türleri ithalatı %7,3 azalarak 1 milyon 194 bin 728 tona geriledi. Geri kalan ithalat, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil gibi ürünlerden oluştu.

En Fazla İthalatın Yapıldığı Ülkeler

Mayıs ayında en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 701 bin 767 ton ile Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 347 bin 490 ton ile Kazakistan ve 264 bin 211 ton ile Irak izledi.

Yurt İçi Satışlarda Değişim

Benzin satışları mayıs ayında %5,2 artışla 383 bin 7 ton olurken, motorin satışları %9,8 azalarak 2 milyon 202 bin 969 tona düştü. Toplam petrol ürünleri satışı ise %7,6 azalarak 2 milyon 737 bin 90 ton olarak kaydedildi.

İhracatta Önemli Artışlar

Petrol ürünleri ihracatı, %56,5 artışla 1 milyon 553 bin 698 ton olarak gerçekleşti. Havacılık yakıtları ihracatı ise %3,4 azalarak 402 bin 199 ton oldu. Buna karşın, denizcilik yakıtları ihracatı %157,6 oranında artarak 210 bin 891 tona yükseldi.

Üretimde Gözlemlenen Değişimler

Motorin türleri üretimi, geçen yıla göre %1,2 artışla 1 milyon 302 bin 362 ton seviyesine ulaştı. Benzin türleri üretimi %12,1 artarak 419 bin 739 ton olurken, havacılık yakıtları üretimi ise %5,1 azaldı ve 445 bin 279 ton olarak belirlendi. Denizcilik yakıtları üretimi %38,4 oranında artarak 169 bin 734 ton olarak hesaplandı. Genel olarak, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi, yaklaşık %17,3 artışla 3 milyon 297 bin 258 ton oldu.

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