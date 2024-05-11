Mayıs’ta emeklilerin cüzdanı dolup taşacak! Çifte promosyona imza atıldı

Yapı Kredi Bankası’nın emekli müşterilerine sunduğu cazip promosyon paketi, emeklilik maaşınızı bankadan almanız durumunda çeşitli avantajlar sunuyor.

Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan yeni ‘Emeklilik Bonus Programı’ ile emekli maaşınızı bankamız üzerinden alarak büyük promosyonlar kazanabilirsiniz. Maaşınıza göre belirlenen promosyon miktarları şöyledir:

• Aylık net maaşınız 6.250 TL ise, toplamda 9.250 TL’lik bir promosyon paketi sizleri bekliyor. Bu paket; 1.000 TL maaş promosyonu, 1.000 TL ödeme talimatı bonusu, 1.000 TL kredi kartı harcama bonusu ve 1.000 TL dijital işlem bonusunu içeriyor.





• Eğer aylık net maaşınız 10.000 TL ile 14.999 TL arasında ise, toplamda 13.000 TL’lik promosyon elde edebilirsiniz. Bu promosyon; 1.000 TL maaş promosyonu, 1.000 TL ödeme talimatı bonusu, 1.000 TL kredi kartı harcama bonusu ve 1.000 TL dijital işlem bonusundan oluşmaktadır.

• Aylık net maaşınız 15.000 TL ile 19.999 TL arasında ise, toplamda 15.500 TL’lik bir promosyon paketi sizin olabilir. Bu paket; 1.000 TL maaş promosyonu, 1.000 TL ödeme talimatı bonusu, 1.000 TL kredi kartı harcama bonusu ve 1.000 TL dijital işlem bonusunu kapsar.

• Aylık net maaşınız 20.000 TL ve üzeri ise, toplamda 18.000 TL’lik promosyon kazanma şansınız var. Bu promosyon; 1.000 TL maaş promosyonu, 1.000 TL ödeme talimatı bonusu, 1.000 TL kredi kartı harcama bonusu ve 1.000 TL dijital aktivite bonusundan oluşuyor.





YAPI KREDİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Promosyonunuzu alabilmek için, Yapı Kredi’nin 'Emeklilik Bonus Programı’na kaydolmanız ve gerekli koşulları yerine getirmeniz yeterli. Promosyon Taahhüdü’nü imzaladıktan sonra, aylık net gelirinize göre 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon alabilirsiniz.

Ayrıca, taahhüdün imzalanmasından itibaren 60 gün içinde gerçekleştireceğiniz iki yeni fatura ödeme talimatı ve bireysel kredi kartı harcamaları için ek 1.000 TL’lik bonuslar kazanabilirsiniz. Yapı Kredi Mobil uygulamasını aktif olarak kullanmanız durumunda da ekstra 1.000 TL’lik bir dijital işlem bonusu elde edebilirsiniz.

Promosyon kampanyasından yararlanmak için Yapı Kredi Mobil Uygulaması, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi veya şubelerimiz aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Kampanya kapsamında kazandığınız ödüller, emeklilik hesabınıza yatırılacaktır.

Birden fazla aylık gelir/ödeme alıyorsanız, ödenecek ek promosyon/bonus tutarı, o gün banka aracılığıyla gönderilen son aylık gelir/ödeme toplamına göre hesaplanacaktır. Nakit promosyon ödemeleri üç yıl süreyle peşin olarak yapılır ve promosyonun hesaba yatırıldığı tarih, üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

Unutmayın, promosyon yenileme sürecinde maaş bilgileriniz incelenip promosyon hesaplandıktan sonra, özel durumlar hariç, 3 iş günü içerisinde SGK emekli promosyonunuz hesabınıza gönderilecektir.