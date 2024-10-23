McDonald's Hisseleri Koli Bakterisi İle Sert Düşüş Yaşadı

McDonald's Hisselerinde Sert Düşüş

Hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri, ABD'nin 10 eyaletindeki restoranlarda üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisinin tespit edilmesinin ardından %7,4 değer kaybederek 291,51 dolara geriledi.

Bakteriye Bağlı Hastalık Vakaları

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisi bulundu. Bu durum, Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde hastalanan 49 kişiden birinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

Hamburgerlerde Potansiyel Tehlike

Açıklamada, hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve ince doğranmış soğanın koli basili bakterisi içerebileceği belirtilse de kesin bir bilgi verilmedi. McDonald's, riskli olduğunu düşündüğü ürünlerin satışını durdurma kararı aldı.

Ürünlerin Menüden Çıkarılması

McDonald's Kuzey Amerika Tedarik Zinciri Şefi César Pina, soruşturmanın ilk bulgularının, hastalık vakalarının tedarik zincirinde yer alan tek bir tedarikçiden temin edilen dilimlenmiş soğanlarla bağlantılı olabileceğini ortaya koyduğunu belirtti. Bu doğrultuda, etkilenen bölgelerdeki tüm yerel restoranlara bu ürünü menülerinden çıkarma talimatı verildi.

Etki Alanı

Ayrıca, "Quarter Pounder" hamburgerinin geçici olarak Colorado, Kansas, Utah ve Wyoming eyaletlerindeki restoranların yanı sıra Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico ve Oklahoma'nın bazı bölgelerinde menülerden çıkarıldığı duyuruldu.

Soruşturma devam ediyor ve bu durum; McDonald's'ın ürünlerinin tüketici sağlığına olan etkisini sorgulayan endişeleri de beraberinde getiriyor.