McDonald's'ın Küresel Satışları Üçüncü Çeyrekte Düşüş Gösterdi

McDonald's'ın Satışları Düşüşte

McDonald's, 2024 yılının üçüncü çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, ABD merkezli hızlı servis restoran zincirinin küresel satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde %1,5 oranında geriledi. Bu düşüş, şirketin üst üste ikinci çeyrekte yaşadığı satış kaybı olarak kaydedildi.

Yılın Üçüncü Çeyrek Verileri

Dönem içerisindeki analizler, ABD'de satışların %0,3 artarken, "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmentinde %2,1 ve "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmentinde ise %3,5'lik bir düşüş yaşandığını gösteriyor. McDonald's, Fransa ve İngiltere'de de satışlarının gerilediğini duyurdu.

Finansal Performansın Değerlendirilmesi

Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 artışla 6,87 milyar dolara ulaşırken, piyasa beklentilerini aşmış durumda. Ancak net karı, %3'lük bir azalmayla 2,26 milyar dolar olarak kaydedildi. Hisse başına kar ise, 3,17 dolardan 3,13 dolara geriledi.

Orta Doğu'daki Çatışmaların Etkisi

McDonald’s, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelmiş ve bu durum finansal sonuçlarına olumsuz yansımıştı. Şirket, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmalar dolayısıyla satışlarını etkileyen faktörlerle karşı karşıya kalmıştı.

CEO’nun Açıklamaları

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, tüketicilerin harcamalarında dikkatli davrandığını belirtti. Bu durum, restoran zincirinin finansal sonuçlarının şekillenmesinde etkili oldu.

Hisselerde Sert Düşüşler

Son dönemde, bazı restoranlarda tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle de McDonald's hisselerinde önemli kayıplar yaşandı. Şirketin küresel satışları, bu çeyrekte %1,5 düşerek son 4 yılın en büyük kaybını yaşadı.