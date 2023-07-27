  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Megakentte vatandaşın kamburu büyüyor! Toplu ulaşım fiyatlarında keyif kaçıran karar!

Megakentte vatandaşın kamburu büyüyor! Toplu ulaşım fiyatlarında keyif kaçıran karar!

Yayınlanma:
Megakentte vatandaşın kamburu büyüyor! Toplu ulaşım fiyatlarında keyif kaçıran karar!
İstanbul'un toplu ulaşımı zam gündemiyle sallanıyor! İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, yüzde 57 oranında zam teklifiyle masaya yatırılacak. Otobüs, metro, vapur ve daha birçok ulaşım aracında yapılması düşünülen zam tartışmaları netlik kazanacak. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 27 Temmuz Perşembe günü toplanarak toplu ulaşıma yapılacak zam konusunu ele alacak.

ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM

1

Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'te Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşecek.

Gündemde yer alacak konular arasında, kentteki toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, Marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servislerine yapılması düşünülen zam teklifleri bulunuyor.

İBB, UKOME alt komisyonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda toplu ulaşımda yüzde 57 oranında zam yapılması teklifini gündeme getirdiği öğrenildi.

Toplantıda ayrıca, şehirdeki yayalaştırma projeleri ve parkomat uygulamaları da ele alınacak.

Özellikle toplu ulaşımdaki zam teklifi, şehir sakinleri ve toplu taşıma kullanıcıları arasında büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Toplantının sonuçları, şehirdeki ulaşım politikalarının ve günlük hayatı etkileyen önemli faktörlerin belirlenmesinde büyük bir rol oynayacak. Haberi yakından takip ederek, toplu taşıma hizmetlerinin gelecekteki durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.

Ekonomi
Evlilik hazırlığı yapanlar aman dikkat! Düğünden önce bunları yapmak ilk 1 ayda boşandırıyor!
Evlilik hazırlığı yapanlar aman dikkat! Düğünden önce bunları yapmak ilk 1 ayda boşandırıyor!
Yeni Megane'ın bu modeli peynir ekmek gibi gidecek! Elektrikli araç harikasının fiyatı ortaya çıktı
Yeni Megane'ın bu modeli peynir ekmek gibi gidecek! Elektrikli araç harikasının fiyatı ortaya çıktı
Türk Telekom aboneleri çileden çıkacak! Bu karar abonelik iptal ettirir
Türk Telekom aboneleri çileden çıkacak! Bu karar abonelik iptal ettirir
Milyonlarca kadına Bakanlıktan müjde geldi! O işlem artık 5 dakikada internetten yapılacak
Milyonlarca kadına Bakanlıktan müjde geldi! O işlem artık 5 dakikada internetten yapılacak
Renault araç piyasasına damga vuracak! Sıfır araç alamayana müjde gibi haber!
Renault araç piyasasına damga vuracak! Sıfır araç alamayana müjde gibi haber!
Araç sahiplerine kötü bir haber daha: Motorine dev zam geldi
Araç sahiplerine kötü bir haber daha: Motorine dev zam geldi
SGK'ya başvuru yapılmayacak! O kişiler 6 ay boyunca devletten destek alacak: Tek yapılması gereken...
SGK'ya başvuru yapılmayacak! O kişiler 6 ay boyunca devletten destek alacak: Tek yapılması gereken...