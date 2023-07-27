Megakentte vatandaşın kamburu büyüyor! Toplu ulaşım fiyatlarında keyif kaçıran karar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 27 Temmuz Perşembe günü toplanarak toplu ulaşıma yapılacak zam konusunu ele alacak.



ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM





Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'te Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşecek.

Gündemde yer alacak konular arasında, kentteki toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, Marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servislerine yapılması düşünülen zam teklifleri bulunuyor.

İBB, UKOME alt komisyonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda toplu ulaşımda yüzde 57 oranında zam yapılması teklifini gündeme getirdiği öğrenildi.

Toplantıda ayrıca, şehirdeki yayalaştırma projeleri ve parkomat uygulamaları da ele alınacak.

Özellikle toplu ulaşımdaki zam teklifi, şehir sakinleri ve toplu taşıma kullanıcıları arasında büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda. Toplantının sonuçları, şehirdeki ulaşım politikalarının ve günlük hayatı etkileyen önemli faktörlerin belirlenmesinde büyük bir rol oynayacak. Haberi yakından takip ederek, toplu taşıma hizmetlerinin gelecekteki durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.