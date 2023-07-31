Mehmet Şimşek kredilere şimşek çaktırdı! Ne faiz var ne geri ödeme: Tam 350 bin TL...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlaması ile birlikte pazar hızla toparlanıyor. Dolar yeni rekorlar kırmaya devam ederken ekonomiyi canlandırmak ve istihdam yaratılmasına yardımcı olmak için teşvik paketleri de açıklandı.

"Faizsiz Kredi Seçeneği Sunulacak"

Bu kapsamda ilk iki yılda geri ödemesiz kullandırılan 350 bin TL'lik kredi ile vatandaşlara faizsiz sunulacak yeni kredi paketi açıklandı. Toplam 60 aya kadar vadeyle sunulan krediye başvuru yapanların 7 Haziran 2023'ten itibaren kabul edileceği resmi olarak açıklandı. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, 350.000 TL'lik krediyi aylık 9.722 TL'lik taksitlerle 36 ay vade ile ödeyebiliyorlar.

"KOSGEB İşyeri Desteği Girişimciliği Teşvik Ediyor"

KOSGEB, yeni iş kurmak veya ticari işletme kurmak isteyen vatandaşlara da maddi yardımda bulunuyor. KOSGEB, yeni bir finansman paketi açıklayarak kendi işini kurmak, büyütmek veya ticarileştirmek isteyenlere 300.000 TL faizsiz kredi vereceğini duyurdu.





Ayrıca genel ekipman giderleri için 50.000 TL ek kredi verileceğini, KOSGEB tarafından sağlanan 60 ay vadeli kredinin ise 24 ay faizsiz geri ödemeli olarak sağlanacağını belirtiyor.

KOSGEB Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

Yeni işe başlamak isteyen vatandaşlara 36 ay geri ödemeli toplam 350.000 TL faizsiz kredi verildi. KOSGEB, yurt dışından ithal edilmiş olan ürünleri yerli ve milli imkanlar ile üreten KOBİ'lere de uygulama başladığı için 6 milyon TL'ye kadar bir destek verecek.

Mehmet Şimşek, liderliğindeki ekonomi liderliği tarafından uygulamaya konulacak teşvik kredileri ve istihdam desteklerinin ekonomik aktiviteyi canlandırarak piyasaya olumlu etki etmesi bekleniyor.

Faizsiz ve aynı zamanda geri ödemesiz kredi sistemi Türkiye ekonomisi için yeni bir dönem başlatıyor. Ekonomi yönetimi, Mehmet Şimşek liderliğinde piyasaları canlandırmak ve istihdamı artırmak için önemli adımlar atmakta.

Faizsiz kredi olanağından ve KOSGEB'in istihdam desteklerinden faydalanmak isteyen girişimcilere yönelik büyük fırsatlar var. Bu destekle Türkiye ekonomisi daha hızlı büyümeli ve gelişmeye devam etmelidir. Bu ekonomik katkılar, yalnızca bir bütün olarak ulus üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine de yardımcı olur. Bu fırsatları kaçırmayın ve geleceğe umutla bakın.