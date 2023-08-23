Memur maaşlarına yüzde 50 zam! 2024 zammı için ilk rakam verildi

2024 yılı için memur maaşlarında yapılması önerilen artışlar ve gelişmeler gündemde. Memur sendikaları, hükümetle gerçekleştirdikleri görüşmelerde, maaşlara yapılacak zam konusunda taleplerini iletti. Hükümet tarafından ilk teklif olarak sunulan yüzde 15'lik artışın ilk 6 ay için, ardından yüzde 10'luk artışın ikinci 6 ay için düşünüldüğü belirtildi. Ancak memur kesimi, bu tekliflere itiraz etti. Ekonomist Esfender Korkmaz'ın "Memur maaşları ne olmalı?" başlıklı yazısında ortaya koyduğu görüşlere göre, memur maaşlarının daha adil bir düzeye çekilmesi gerektiği vurgulandı. Korkmaz'a göre, memur maaşlarının ekonomik koşullar ve enflasyon göz önünde bulundurularak belirlenmesi önemlidir. Önerilen yüzde 50'lik zam ve diğer iyileştirmeler, memurların yaşam standartlarını yükseltme amacını taşıyor. Memur maaşlarının belirlenmesinde adalet ve ekonomik denge sağlanmalıdır. Toplu sözleşme görüşmelerinin devam edeceği ve memur maaşlarının son şeklinin belirleneceği bekleniyor. İşte detaylar...





2024 YILI MEMUR MAAŞLARINDA YAŞANAN ARTIŞ

Bu durumda, örneğin 20.000 lira maaş alan bir çalışan için düşünürsek, ilk 6 ayda 23.000 liraya, ardından ikinci 6 ayda 25.300 liraya yükseltilmesi önerilmektedir. Bu durum yıllık ortalama maaş artışının yüzde 20,75 olduğu anlamına gelir. Ancak Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon hedefi yüzde 33 olarak açıklanmıştır.

Yüksek enflasyon dönemlerinde, hem çalışanlar hem de işverenler endişe yaşamaktadır. Bu nedenle toplu pazarlık süreçleri tartışmalı hale gelmektedir. İşçilerin toplu pazarlık görüşmeleri de benzer zorluklarla karşılaşmıştır.

Devletin rolü, çalışanların mağduriyet yaşamaması için güvenilir kriterler ve standartlar belirlemektir. Ancak Türkiye'de hükümet, TÜFE verilerini kullanmaktadır. Ancak bu verilere duyulan güven azalmıştır.

TÜFE verileri, çalışanların gerçek enflasyonunu yansıtmamaktadır. TÜFE sepeti, zengin ve fakir harcamalarının ortalamasıdır. Düşük gelirli grupların harcamalarında gıda ve konut gibi fiyatları artan kalemler daha büyük ağırlığa sahiptir. Bu nedenle maaşların TÜFE'ye göre düzeltilmesi, çalışanların gelirlerini azaltabilir.

2022 gelir araştırmasına göre, geliri en düşük grupların gıda harcamalarının payı yüzde 36,1 iken en yüksek gelir grubunda bu oran yüzde 16,6'dır. Konut ve kira harcamalarında da benzer bir eşitsizlik görülmektedir.

TÜİK, TÜFE hesaplaması için ortalamayı kullanmaktadır. Maaş artışlarında TÜFE kullanıldığı için, en düşük gelir grupları kayba uğramaktadır.

2024'te hiperenflasyonun olmaması ve krizin derinleşmemesi durumunda, 2024 yılında memur maaşlarının yüzde 50 artış ve fert başına büyüme kadar yükseltilmesi gerektiği belirtilmektedir. Detaylı yazının tamamına Yeniçağ sitesinden ulaşabilirsiniz.