Memur maaşlarında hesaplar sil baştan! Talep edilen rakam memurlara oh çektirecek

Yarın başlayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde memurların ve emeklilerin talepleri gündeme geldi. Toplu Sözleşme görüşmeleri, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği önemli bir süreci kapsıyor. 3.7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2.5 milyon memur emeklisi için bu süreç, maaş zamları ve diğer haklarının belirleneceği bir dönem olarak önem taşıyor. Görüşmelerde memurların talepleri yakından takip ediliyor ve toplu sözleşmenin sonucu merakla bekleniyor. İşte detaylar...





MEMURLAR VE EMEKLİLER İÇİN MALİ VE SOSYAL HAKLAR BELLİ OLUYOR

Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı talepleri netleşti, ancak Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesi üzerine talepler de revize edildi. Memur-Sen, enflasyonun etkisini azaltmak için refah payı içeren bir teklifle masaya gelinmesi gerektiğini vurguladı. Önceki dönemde sabit tutulan yüzde 5 enflasyon hedefinin gerçekçi olmadığı, piyasa verilerinden uzak olduğu ve temmuzda gerçekleşen fiyat artışlarının enflasyonu artıracağı belirtildi. Bu nedenle, 2024 yılında enflasyonun oluşacağı gerçeğini göz önünde bulundurarak, kamu görevlileri üzerindeki etkiyi minimize etmek için tekliflerin 3 aylık dönemlerle yapılması ve refah payının verilmesinin önemine vurgu yapıldı. İşte diğer ayrıntılar...





Memur-Sen, Merkez Bankası'nın 2025 yılında piyasa ve fiyat istikrarının sağlanacağı açıklamasının, kendi toplu sözleşme teklifinin haklılığını doğruladığını ve makul olduğunu vurguluyor. Sendika, 2024 için 3'er aylık, 2025 için 6'şar aylık dönemlerde toplam yüzde 110 artış içeren teklifin enflasyonun etkisini azaltmak için uygun olduğunu düşünüyor. Kamu işvereni, bu haklı teklifi görmeli ve güncellenen enflasyon beklentilerini dikkate alarak refah payını içeren bir teklifle masaya gelmelidir.

Ancak önümüzdeki süreçte memur ve memur emeklilerini nelerin beklediği henüz netlik kazanmamıştır. Toplu sözleşme görüşmeleri henüz başlamış durumdadır ve belirlenen teklifler müzakereler sonucunda değişebilir. Memurların ve emeklilerin maaş zammı talepleri, enflasyonun seyri ve ekonomik koşullar gibi faktörlere göre şekillenecektir.



MEMUR MAAŞI 30 BİN OLACAK

Kamu görevlileri ve emekliler için enflasyonun kontrol altında tutulması ve yaşam şartlarının düzeltilmesi önemlidir. Taleplerin adil ve makul bir şekilde karşılanması, çalışanların refahını artırırken, ekonomik istikrarın da korunması hedeflenir. Ancak bu süreç, sendika temsilcileri ve kamu işvereni arasında yapılacak pazarlık ve uzlaşma sürecine bağlı olarak ilerleyecektir.

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri, kamuoyunda da büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Memur-Sen'in teklifi ve Merkez Bankası'nın açıklamaları, görüşmelerin seyrini etkileyebilecek önemli unsurlardır. Ancak sonuçların ne olacağı, pazarlık sürecinin ilerleyişine ve tarafların uzlaşma kabiliyetine bağlı olarak belirlenecektir.

SGK Uzmanı Özgür Kaya'ya göre, toplu sözleşme görüşmeleri 1 ay sürecek ve talepleri Memur-Sen masada dile getirecek. Eğer bu talepler kabul edilirse, en düşük memur maaşı 30 bin lira olacak. Teklifte 74 yeni talep bulunuyor, bunların 29'unun korunması gerektiği ve 17'sinin çözümsüz olduğu ifade ediliyor. Kira yardımının 7.650 TL olması ve tüm birinci derece memurlara 3600 ek göstergenin uygulanması talepleri arasında yer alıyor.

Toplu sözleşme süreci boyunca memur ve memur emeklilerinin talepleri masada tartışılacak. Talepler arasında 74 yeni madde bulunuyor ve bu maddelerin 29'u korunması gerekenler olarak belirtiliyor. Ancak 17 maddenin çözümsüz olduğu ifade ediliyor. Bu taleplerin kabul edilmesi halinde, en düşük memur maaşı 30 bin TL'ye çıkacak.

Bu süreçte dikkat çeken taleplerden biri, kira yardımının 7.650 TL olması isteği. Ayrıca, tüm birinci derece memurlara 3600 ek göstergenin uygulanması da talep ediliyor. Bu talepler, memur ve memur emeklilerinin mali durumunu ve refahını olumlu yönde etkilemeyi hedefliyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde, memur ve emeklilerin beklentileri ve yaşam standartları göz önünde bulundurulacak. Taleplerin kabul edilmesiyle birlikte, memur maaşlarının artması ve ek ödemelerin iyileştirilmesi bekleniyor. Ancak sonucun nasıl şekilleneceği, masadaki pazarlık süreci ve tarafların uzlaşma kabiliyetiyle belirlenecek.

Memur-Sen'in masada dile getireceği talepler, memurların ve emeklilerin hayatında önemli değişikliklere neden olabilir. Ancak sürecin sonucu ve taleplerin kabul edilip edilmeyeceği, ilerleyen günlerdeki görüşmelerde netlik kazanacak. Bu nedenle, memurlar ve emekliler, süreci yakından takip ederek sonuçları görmeyi bekliyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri yarın resmi olarak başlayacak. Görüşmeler, 2-14 Ağustos tarihleri arasında hizmet kolları ile yapılacak. 15 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e kamu teklifi sunulacak. Ardından, 16-20 Ağustos tarihleri arasında müzakereler devam edecek ve 21 Ağustos'ta görüşmeler sona erecek.

Eğer görüşmelerde uzlaşma sağlanamazsa, konu Hakem Heyeti'ne taşınacak. Hakem Heyeti, 31 Ağustos'a kadar kararını verecek ve bu karar bağlayıcı olacak. Yani, toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, Hakem Heyeti sürece dahil olarak son kararı verecek.