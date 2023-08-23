Memur maaşlarında tüm hesaplar sil baştan! Hükümetin masasındaki 4 rakam sızdırıldı

1 Ağustos tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde devam eden 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren topluluk sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.





Görüşmeler boyunca hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos’ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlıklar başladı ve 17 Ağustos’ta ikinci teklifle yoğun bir hale geldi. Toplu sözleşme masasında yetkili olarak yer alan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler halinde refah payı dahil;

• Birinci 3 ayda %35,

• İkinci 3 ayda %10,

• Üçüncü 3 ayda %15 ve

• Dördüncü 3 ayda %10

Artış istenmiştir. Konfederasyon, 2025 yılı için ise 6’şar aylık dönemler boyunca, refah payı dahil ilk 6 ayda %25, ikinci 6 ayda ise %15 zam talebi edildi.

Lakin Kamu İşveren Heyetinin son açıklaması doğrultusunda 2024’ün ilk 6 ayında %15, ikinci altı ayında %10 zam belirlendi. 2025 yılı için ise ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda ise %5’ten oluşan zam teklifi sunuldu. Bu teklifi beğenmeyen sendikalar, yeni teklifleri beklemeye başladı. Belirlenen takvimden kaynaklı olarak müzakere süreci bugün sona erecek. Toplu sözleşmesi görüşmelerinde, gözler Kamu İşveren Heyetinin yapacak olduğu yeni tekliflere çevrildi.





Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamaması durumunda görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair kararın 31 Ağustos’a kadar verileceğini bildirdi.

Alternatif Zam Oranlarına Göre En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?

Hükümetin vermiş olduğu %15’lik teklife göre en düşük memur maaşı 31.506 TL’ye yükselecek. Toplu sözleşme zam oranının %20 olması durumunda ise en düşük memur maaşı 32.878 TL’ye yükselecek.

Aile yardımı almayan bekarların en düşük maaşı 20.377 TL seviyesinde bulunmaktadır. %15’lik teklif doğrultusunda en düşük 29.159 TL olacaktır. Toplu sözleşme zamma %20 oranında belirlenirse de en düşük maaş 30.429 TL olacaktır.