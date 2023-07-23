Memur maaşlarıyla birlikte o da fırladı: Kıdem tazminatı tavanı ortaya çıktı

Memur maaşı zammı sonrasında ortaya çıkan yeni düzenlemeler, çalışanların kıdem tazminatını etkiliyor. Kıdem tazminatı, 1982 yılından sonra ilk kez 40 yılın en düşük seviyesine geriledi.

KIDEM TAZMİNATINDA ENDİŞE VERİCİ DÜŞÜŞ

Kıdem tazminatı düzenlemeleri, Temmuz zammı sonrasında önemli değişikliklere yol açtı. Asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı oranı, yeni düzenlemelerle 1,75'e düşürüldü. Bu durum, geçmiş yıllarda asgari ücretin 7,5 katı olan tavanın, memur maaş artışlarının asgari ücretin üzerinde seyretmesi nedeniyle giderek azalmasına neden oldu.

Özellikle beyaz yakalı personel ve mavi yakalı nitelikli işçileri etkileyen bu düzenleme, kamuda çalışanları da etkilemektedir. Kamudaki tüm işçilerin brüt ücretleri ne olursa olsun, bu yılın ikinci yarısında alabilecekleri kıdem tazminatı 23.489,83 TL'yi aşamayacağı belirtiliyor.

Ancak işverenler tarafından yapılan işten çıkış bildirimlerinin yüzde 80'inin kıdem tazminatı ödenmeyecek şekilde düzenlenmesi, işçilerin kıdem tazminatı hakkını elinden alacak şekilde düzenlenmesine neden oluyor. Dr. Murat Özveri ve İrfan Taşkın tarafından yapılan araştırma da bu durumu doğruluyor.

Tüm bu değişiklikler, işçilerin kıdem tazminatı hakları açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. İşçilerin gelecekteki emeklilik planlarını ve finansal durumlarını etkileyebilecek bu düzenlemeler, toplumda da endişe yaratıyor. Özellikle işçi haklarının korunması ve adil çalışma koşullarının sağlanması, gelecek dönemdeki tartışma konularından biri olmaya devam edecektir.