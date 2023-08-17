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Memur-Sen'den Hükümetin 2. zam teklifine ilk tepki: 81 ilde eş zamanlı protesto başlatılıyor

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Memur-Sen'den Hükümetin 2. zam teklifine ilk tepki: 81 ilde eş zamanlı protesto başlatılıyor
Memur ve emeklilerin uzun süredir beklediği hükümetin ikinci zam teklifine ilişkin detaylar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyu açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamanın içeriğinde kamu işvereninden gelen ikinci teklifte, birinciye göre iki puanlık bir artışın olduğu görüldü. Hükümetin söz konusu son teklifi Memur-Sen'i memnun etmezken başkan Ali Yalçın, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında teklifin tekrar gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada ayrıca "Ankara'da bulunan

Memur-Sen, hükümetin yedinci kamu toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde ikinci teklifte sadece 2 puanlık artışın yeterli ve istenilen düzeyde olmadığını belirterek 81 eyalette greve gitme kararı aldı.

TEKLİF TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN

Memur-Sen'den Hükümetin 2. zam teklifine ilk tepki 81 ilde eş zamanlı protesto başlatılıyor

Memur-Sen'in başkanı Ali Yalçın, kamu işverenlerinin ilk teklifin aksine 2024 yılında ilk altı aya yüzde 15 oranında zam, ikinci altı aya ise yüzde 10 oranında zam teklifi yapan kamu işvereninin kira yardımı ve refah payı da başta olmak kaydıyla henüz konuşulmayan çok fazla konu olduğunu ifade etti ve teklife tepki gösterdi. Yalçın, açıklamasında kararın tekrar gözden geçirilmesi konusunda mesajını iletti.

MEMUR-SEN 81 İLDE EYLEME GİDİYOR

Ali Yalçın'ın açıklamaları sonrasında Memur-Sen, kararın protesto edileceğini bildirdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan paylaşımın içeriğinde "Kamu İşveren Heyeti'nin kamuda çalışanlara sunmuş olduğu yetersiz teklifini kabul etmiyor ve Ankara'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde ve aynı zamanda 81 il genelinde eş zamanlı protesto edeceğiz" şeklinde ifadeler yer aldı.

Ekonomi
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