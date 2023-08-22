Memur ve emekli maaş zammında çıldırtan rakam! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaş zammı konusundaki bekleyişlerini yarın yapılacak son toplu görüşme toplantısında sonuçlandırmayı umuyor. Yapılacak toplantının ardından en düşük memur ve memur emeklisi maaşlarına ilişkin çarpıcı bir tahmin gündeme geldi.



2 YILLIK MEMUR ZAMMI TEKLİFİ





Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini etkileyen toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlamış ve süreç devam etmektedir. Hizmet kollarına ait taleplerin ele alındığı görüşmelerde, Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan ilk zam teklifi üzerinde pazarlık aşamasına geçilmişti.

Toplu sözleşme görüşmeleri, birçok memur ve emeklinin merakla takip ettiği bir süreç olarak öne çıkıyor. Kamu işveren heyeti, gelecek 2 yıl boyunca memur zammında etkili olacak teklifini açıkladı. Buna göre 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10; 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı önerildi.

Bugün de Kamu İşveren Heyeti ile memur sendikaları arasındaki görüşmeler sürüyor. Yarın gelecek olan yeni zam teklifi, konunun uzlaşıya kavuşup kavuşmadığını belirleyecek. Eğer uzlaşı sağlanamazsa, konu Hakem Heyeti'ne götürülebilir.

Toplu sözleşme zammı için Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı işbirliği içinde çalışıyor. Bu yeni teklif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zam dönemleri, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarını etkiliyor. Memur zammı, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Enflasyon farkı, önceki dönemin toplu sözleşme zammını aşan enflasyonu ifade ediyor ve yeni toplu sözleşme zammı ile birleştirilerek zam oranı belirleniyor.

2023 yılı enflasyon tahminleri, Merkez Bankası ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre değişiyor. Bu tahminler, ekonomik verilere göre revize edilebiliyor. Bu verilere göre hesaplamalar yapıldığında, emeklilere yönelik gelecek zam oranlarına dair önemli tahminler gündemde.

En düşük emekli maaşının artırılması yönündeki çalışmaların Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla ivme kazanması bekleniyor. Özellikle en düşük emekli maaşının 7.500 TL'nin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Toplu sözleşme zammının yanı sıra, enflasyon farkı ve diğer faktörler, memur ve emekli maaşlarının hesaplanmasında belirleyici oluyor. Bu faktörler ışığında, maaşlara yapılacak muhtemel zamlar ve artışlar hesaplanıyor.