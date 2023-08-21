Memur ve emekli maaşlarına 32 bin TL ayarı! Kuruşu kuruşuna yeniden hesaplandı

1 Ağustos 2023 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmeleri hala devam ediyor. Tarafların tekliflerine dair değerlendirmeler yapılmakta ve bu süreçte gözler 2024 yılının Ocak maaşlarına çevrildi. Bu maaş hesaplamaları, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-KUR emeklileri için büyük önem taşıyor.

2024 YILI İÇİN YÜZDE 24,2





Hükümet yetkilileri, 2024 yılı için %24,2, 2025 yılı için ise %11'lik bir zam önerisinde bulundular. Memur maaşları için ikinci teklif ise 2024 için %15+10, 2025 için ise %6+5 şeklinde sunuldu. Toplu sözleşme görüşmelerinin Ağustos ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor ve bu görüşmeler sonucunda Ocak 2024 maaşları belirlenecek. Enflasyon farkı da ilgili maaşlara yansıtılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu gelişmeleri değerlendirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini ve ekibin bu doğrultuda çalıştığını vurguladı. "Söz verdik, Meclis açılır açılmaz gereken yapılacak inşallah" diyen Bakan Işıkhan, emekli maaşlarının iyileştirilmesine onay verdiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, ekonomistler 2023 yılı enflasyon tahminini %59,46 olarak revize etti. Bu tahmin gerçekleşirse, 2023'ün ikinci 6 aylık dönemi için hesaplanacak enflasyon %33,13 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerine %25,59'luk bir fark yansıtılacak. Toplu sözleşmedeki tekliflerin kabul edilmesi durumunda bu oran daha da artarak Ocak ayında %44,43'e ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN





Merkez Bankası enflasyon tahminleri ve toplu sözleşme verilerine göre, Ocak ayının başında en düşük memur maaşı 31.799 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 14.265 TL'ye çıkacak.

Şu an için 7.500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı, Merkez Bankası'nın tahminlerine göre 8.500 TL'ye yaklaşacak. Uzmanlara göre bu tutar, refah payı uygulamalarıyla birlikte 10.000 TL'ye kadar ulaşabilir.