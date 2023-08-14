Memur ve emekliler nefesini tuttu! Hükümet bugün ilk zam teklifini masaya koyacak..

Ağustos ayının 1'in başlatılan ve yaklaşık 4,5 milyon memur ile 2,5 milyon emekli memurun katıldığı toplu sözleşme süreci devam ediyor. 15 günlük süreçte ücret görüşmeleri kritik bir noktaya geldi. Sonraki süreçte 11 hizmet şubesi teklifi belirlenmiş bir iş planına göre kategorize edilecek ve halka arzın ön müzakeresi ile müzakere aşamasına geçilecek. Hükümet önemli bir müzakere sürecine girdi ve bugün ilk zam artırım teklifini anlaşma masasında kamuoyuna sunması bekleniyor.

"Karar bu ay içinde açıklanacak"





Memur-Sen'in teklifi kabul etmemesi halinde hükümet yeni teklifleri 17 ve 22 Ağustos'ta sunmayı planlıyor. Taraflar yine de anlaşmaya varamazlarsa, 23 Ağustos'tan itibaren resmi tahkim kuruluna başvuru yapılacak. O zaman yönetim kurulu, anlaşmayla ilgili kararını en geç ayın sonuna kadar açıklayacak.

Son toplantıda hizmet sektörüne ilişkin müzakereler devam etti. Miting öncesinde Kamu Hizmeti Sendikası taleplerini açıkladı. Halkın önerisi masaya yatırılırsa zam oranıyla ilgili müzakereler ise sürdürülecek. Kamu İşverenleri Komisyonu teklifi yarın açıklayacak. Teklifin, başta enflasyon olmak üzere asgari ücret zammı ve şimdiye kadar kamu sektörü çalışan sayısındaki artışla aynı zamana denk gelmesi bekleniyor.

Toplu sözleşme organlarının akredite bir sendika federasyonu olan Memur-Sen, ilk üç ayda yüzde 35 oranında, ikinci üç ayda yüzde 10 oranında üçüncü üç ayda yüzde 15 oranında ve dördüncü üç ayda yüzde 15 oranında artırmak istiyor.

2025 için federal hükümet, altı aylık sosyal yardım kısmı da dahil olmak üzere ilk altı ayda yüzde 25, ikinci altı ayda yüzde 15 zam çağrısında bulundu.