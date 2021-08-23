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Memur ve emeklilere verilecek zam oranları, ek gösterge ve refah payları belli oldu!

Memur ve memur emekliler için başlatılan 6. Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Temsilci sendikalar ve Hükümet arasında yapılan görüşmeler sonrasında bir uzlaşma sağlandı. Toplantının hemen ardından bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında anlaşma detaylarını açıkladı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:56
Memur ve emeklilere verilecek zam oranları, ek gösterge ve refah payları belli oldu!
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile temsilci sendikalar arasında gerçekleştirilen ve memur ile memur emeklilerinin maaşları ile birlikte ek gösterge ve refah paylarının da belirlendiği 6. Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Bakan Vedat Bilgin, toplantı sonrası çıktığı canlı yayında sözleşme detaylarına ilişkin bilgiler paylaştı.


Bakan Bilgin, sendikalarla 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5 oranında bir zamma, ikinci 6 ayı içinde yüzde 7 gibi bir zam yapılması konusunda bir uzlaşma sağladıklarını açıkladı. Bakan Bilgin, enflasyon farkı oluşması halinde ise ortaya çıkacak olan farklarında zamlara yansıyacağını söyledi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMLARI NE KADAR OLDU?

6. Toplu Sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5 zam, ikinci altı ayı için de yüzde 7 oranında bir zam yapılacak. 2023 yılının ilk altı ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 8 oranında bir zam ikinci altı ayında ise yüzde 6 zam ile birlikte enflasyon farklarından oluşan zammı uygulanmasına karar verildi. Toplu sözleşmelerde ikramiye ise 400 TL olarak belirlendi.

3600 EK GÖSTERGE KABUL EDİLDİ Mİ?

Merakla beklenen 3600 ek gösterge konusunda da değinen Çalışma Bakanı Bilgin, 3600 ek göstergelerle ilgili sorunun bu sözleşmenin dönemi içerisinde çözüleceğini açıklarken 3600 meselesi, Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından TBMM'ye sunacaklarını söyleyen Bakan Bilgin, bu konun da TBMM'nin inisiyatifinde olması gerektiğini belirtti.


Son Güncelleme: 23.08.2021 16:56
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