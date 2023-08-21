Memur ve emeklilere zil takıp oynatacak zam! Bu karar çıkarsa her maaşa 4500 TL zam var

Uzun bir bekleyişin ardından gelen müjdeli haber, kamu çalışanları arasında memnuniyetle karşılandı: 3600 ek gösterge düzenlemesi sonunda hayata geçiyor. Memur maaşlarında gerçekleştirilecek olan bu önemli iyileştirme, 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu düzenleme, memur kesiminin mali durumunu olumlu bir şekilde etkilemeyi amaçlıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "1’inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini tamamlamaları durumunda, emeklilik maaşlarında en az 4 bin 500 TL'lik bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emeklilik ikramiyelerinin de en az 150 bin TL'ye kadar yükselmesi söz konusu olabilir."

Bu düzenleme, memurların yıllardır süregelen mali taleplerine cevap niteliğinde. Uzun yıllar boyunca beklenen bu adımın, memur maaşlarında ciddi bir iyileştirme sağlaması öngörülüyor. Gelecek yılın başından itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenlemenin, memur kesiminin ekonomik yükünü hafifletmesi ve daha adil bir maaş düzenlemesi getirmesi hedefleniyor.

Bu gelişme, memurlar arasında umut ve heyecanla karşılandı. Uzun bir bekleyişin sona erdiği bu noktada, kamu çalışanlarının finansal geleceklerine olumlu katkı sağlaması beklenen bu düzenleme, memurların haklarına daha iyi bir şekilde sahip çıkıldığını gösteren önemli bir adım olarak kayıtlara geçiyor.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ DETAYLARI





Bu düzenleme, memurların unvanları, hizmet süreleri ve eğitim seviyelerine göre farklılık gösteren bir maaş hesaplama sistemini benimsiyor. Daha önce sadece belirli meslek gruplarına verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, yeni getirilen yasayla birlikte 1’inci kademe memurlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Bu düzenleme ile mevcut maaşlara göre, memurların emekli maaşlarının yaklaşık 2 bin 250 TL, memur emeklilerinin ikramiyelerinin ise 60 bin TL'ye kadar artabileceği öngörülüyor.

Düzenleme, memurların dereceleri ve eğitim seviyelerine de etkisi olacak. İlkokul, ortaokul ve lise mezunu memurların tamamı 3600 ek gösterge avantajından yararlanamayacak. İlkokul mezunları 7’nci dereceye, ortaokul mezunları 5’inci dereceye ve lise mezunları 3’üncü dereceye kadar yükselebilecekler. Ancak lise mezunu bir memur daha sonrasında yüksekokul bitirirse 1’inci dereceye yükselebilecek.

Bu düzenleme ile yüksekokul ve üniversite mezunlarına da önemli bir yol açılıyor. Sadece 1’inci derece memurların 3600 ek gösterge avantajından faydalanabileceği belirtiliyor. En az 2 yıl üniversite mezunu olan memurlar, 10’uncu derece 2’nci kademesinden başlayarak 1’inci dereceye yükselebiliyorlar. 4 yıl ve üzeri üniversite mezunu olan memurlar ise en hızlı şekilde 1’inci dereceye yükselebilecekler. Bu sayede 2 yıllık yüksekokul ve 4 yıllık üniversite mezunlarının da 3600 ek gösterge avantajından yararlanabileceği görülüyor.

Yaklaşık 470 bin çalışan memur, kamu görevlisi ve emekli memurun bu düzenlemeyi beklediği ve avantaj sağlayacağı belirtiliyor. Bu düzenleme, emekli memurların maaşlarını artırırken, çalışan memurların da emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında artışa neden olacak. Ayrıca, çalışan memurların aldığı maaşlarda da küçük bir artış öngörülüyor.

Düzenlemenin tazminat yansıtma oranıyla da ilgili önemli etkileri bulunuyor. Bir memurun 2200-3600 ek gösterge aralığında olması durumunda tazminat oranı yüzde 85 ile sınırlı kalıyor. Ancak 3600’ü aşan memurların tazminat oranı yüzde 145'e kadar çıkabiliyor, bu da ikramiye tutarının ciddi şekilde artmasına olanak sağlıyor.

Emeklilik maaşlarına etkileri göz önüne alındığında, 3600 ek gösterge düzenlemesi memur emeklilerine önemli bir avantaj sunacak. İsa Karakaş'a göre, 1’inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini tamamlamaları halinde, emeklilik maaşlarında en az 4 bin 500 TL'lik bir artış yaşanacak. Aynı şekilde emeklilik ikramiyeleri de en az 150 bin TL yükselecek.

15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesi, memur maaşlarına ve emeklilik ikramiyelerine olumlu etkiler sağlamayı amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu düzenleme, kamu çalışanlarının mali açıdan daha iyi bir gelecek için umutlu bir bekleyiş içinde olduğunu gösteriyor.