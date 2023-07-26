Memur ve emeklilerin kalbi pır pır atacak! Maaşlara yüzde 110 zam müjdesini uzman isim duyurdu

2024 yılında, üçer aylık faydalar kısmı da dahil olmak kaydıyla birinci ayda %35, ikinci ayda %10, üçüncü ayda %15 ve dördüncü ayda %10 oranında zam yapılması öngörülmektedir.

"Ocak Asgari Maaş 29 bin 700 TL"

2025'e doğru altı ayda bir ilk yarıda yüzde 25, ikinci yarıda yüzde 15 zam isteniyordu. Süreç genelinde yüzde 110 artış olursa, Ocak ayında memurlar için asgari ücret 29 bin 700 liraya çıkacak.





"Kira Yardımı"

Memur-Sen, aynı zamanda enflasyon farkının 2 puan genişlemesi çağrısında bulundu. Diğer talepler arasında aylık 1.000 lira tarife ikramiyesi ile birlikte 7 bin 650 lira da kira yardımı ödenmesi yer alıyor. 1 Ağustos'ta başlayacak olan toplu pazarlık, memurların taleplerinin tartışılması için kritik bir dönem olacak.