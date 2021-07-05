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Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zamları belli oldu!

Memur ve emeklilerin maaş zamlarında da belirleyici enflasyon oranı aylık bazda1.94 olarak açıklandı! Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarının ne kadar artacağını merak ettiği enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada Haziran ayı enflasyon oranını 1.94'lük bir artışla yüzde 17.53 olduğu bildirildi. Bu rakamların duyurulması sonrası ise memur ve emeklilerin maaşlarına alacakları zam oranları belirlenmiş oldu. Peki, enflasyon rakamlarına göre kim ne kadar zam alacak? İşte memur emeklilerin maaşlarını gösteren zamlı tablo..

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:22
Memur ve emeklilerin merakla beklediği maaş zamları belli oldu!
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TÜİK'in gerçekleştirdiği değerlendirmeler sonrasında Haziran ayı enflasyon oranları kamuoyuna açıkladı. Yapılan duyuruda enflasyon Haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşirken bu oran yıllık bazda 17,53 olarak belirlendi. 6 aylık enflasyonun ise yüzde 8,45 olarak belirlenmesiyle birlikte milyonlarca emeklinin maaşlarında alacakları zam oranları da kesinleşmiş oldu.

Emekli, memur ve işçilerin yanı sıra evde bakım, yaşlık aylıklarının da belirleyicisi olarak açıklanan enflasyon rakamları kıdem tazminatı tavan ücretin de belirleyicisi oluyor. Açıklanan son rakamlarla bu ay toplamda 18 milyon vatandaşın yeni zamlı maaşlarını yüzde 8.45 olarak hesaplanacak. Emekliler ayrıca Kurban Bayramı vesilesiyle maaşlarına ek olarak bayram ikramiyesi de alacaklar. SSK ve Bağ-kur emeklileri ayrıca maaşlarını bayram nedeniyle erken çekecekler.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Açıklanan son verilerle birlikte memur emeklilerine verilen yüzde 3 oranında ki toplu sözleşme zamlarına ilave olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

8.45 ORANI ZAM SONRASI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte Bağkur'dan emekli vatandaşların en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisinin maaşı ise 1867 lira oldu. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların maaşları ise 2625 liraya yükseldi. Emekli sandığının emekli maaşı ise 3276 lira olarak kaydedildi.


2021 yılı ilk 6 ayı gösteren enflasyon rakamlarına göre en düşük esnaf Bağkur emekli maaşının 1.763 liradan 1.912 liraya yükseldiği, en düşük tarım Bağkur emeklisinin maaşının ise 1.662 liradan 1.802 liraya çıktığı belirtildi.

25 yıl hizmet sunan 1'inci ve 4'üncü kademeden emekli öğretmen emeklilerinin maaşı yapılan zamlarla birlikte 4.029 liraya yükselirken polis emeklilerinin maaşı 3.420 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri Kurban Bayramı nedeniyle yeni zamlı ocak maaşlarını 17 Temmuz tarihinden itibaren emeklilik kartında bulunan tahsis numarasının son rakamına göre hesaplarında görebilecekler. Ödemelerin 28 Temmuz'a kadar süreceği belirtilirken memurla için kurumlar yetiştirebilirse zamlı maaşları o tarihte hesaplarına geçecek. 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 05.07.2021 11:22
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