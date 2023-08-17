Memur ve memur emekli maaşlarına zam için gözler o açıklamada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde devam ediyor. Memur-Sen Konfederasyonu’nun kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde 9 Ağustos'ta yeni aşamalara geçilmesi bekleniyor. 2024 yılının ilk yarısında yüzde 14 ikinci altı ayında ise yüzde 9,20 olarak zam teklifleri yapılırken sendikalar, yeni teklif çağrılarında bulundu.

BAKAN IŞIKHAN TOPLANTIYA KATILACAK

Memur ve memur emeklisine yapılacak olan zam ile beraber tekliflere odaklanırken diğer yandan hizmet kollarının istekleri müzakerelere başlandı. Bugün 6 hizmet kolunun talepleri masaya yatırılırken Bakan Işıkhan'ın da toplantıya dahil olması bekleniyor.





Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı tekliflere olan beklentilere değinirken çok uzadığının altını çizerken düşük zam teklifinin masanın motivasyonunu düşürdüğünü ifade etti. Toplu sözleşmelerinde müzakelere 22 Ağustos'ta sona gelinirken önümüzdeki sayılı günlerde yeni adımlar bekleniyor. Kamu işvereni müzakere takviminde son 6 günü ön önünde bulundururken beklentilerin karşılanmasında yeni teklif masaya yatırıldı.

KESK'TEN REST KARARI

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, bu tekliflerle yok hükmünde olduğunu açıkalrke asla kabul edilmeyeceğinin altını çizdi. Kira, eş ve çocuk yardımlarının yapılmadığı sözleşmede masada yer alınmayacağı kararı verldi. Bütün kamuoyuna seslene Yeşil, bu masanın gerçek yetki sahibi biz olalım ve sözümüzü söyleyelim ifadelerini kullandı.