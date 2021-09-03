TÜİK bugün merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Ağustos enflasyonu %1,12 oldu
Açıklanan rakamlara göre Ağustos ayın gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 1,12 oldu.
Enflasyon şimdiden %2,86 oldu
Öte yandan memur ve memur emeklileri hakem heyeti kararına göre 2021 yılının 2, yarısında yüzde 3 zam ve enflasyon farkı zam alacaktı. Şu anda açıklanan resmi rakamlara göre Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleşen enflasyon oranı % 2,86 oldu.
Memur ve memur emeklilerine enflasyon zam farkı göründü
Memur ve memur emeklilerinin alacakları enflasyon farkı zam oranı ise gelecek aylarda gerçekleşecek enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazacak.
Son Güncelleme: 03.09.2021 10:56