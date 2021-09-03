TÜİK bugün merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ağustos enflasyonu %1,12 oldu

Açıklanan rakamlara göre Ağustos ayın gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 1,12 oldu.

Enflasyon şimdiden %2,86 oldu

Öte yandan memur ve memur emeklileri hakem heyeti kararına göre 2021 yılının 2, yarısında yüzde 3 zam ve enflasyon farkı zam alacaktı. Şu anda açıklanan resmi rakamlara göre Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleşen enflasyon oranı % 2,86 oldu.

Memur ve memur emeklilerine enflasyon zam farkı göründü

Hakem heyeti kararında göre 2021 yılının 2,yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı yüzde 3'ü geçerse memur ve memur emeklileri aradaki farkı zam olarak Ocak ayında alacaklar. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında açıklanacak enflasyon ile birlikte yılın 2,yarısında gerçekleşecek enflasyon oranının yüzde 3'ü geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Memur ve memur emeklilerinin alacakları enflasyon farkı zam oranı ise gelecek aylarda gerçekleşecek enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazacak.