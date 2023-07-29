Memur ve memur emeklisinin cebi Ağustos'ta dolup taşacak! Sürpriz zam resmiyet kazandı!

Emekliler için sevindirici gelişmeler kapıda! Ağustos 2023'te yapılacak düzenleme ile memur ve memur emeklisinin aylıklarına yüzde 70 zam ve 4 kat ek ödeme yapılacak. Bu adım, emeklilerin mali durumuna olumlu bir etki yapacak ve aylık gelirlerinde ciddi bir artış sağlayacak.



EK ÖDEMELER 4 KATINA ÇIKTI





Emeklilere yönelik artan talepler doğrultusunda, her ay alınan aylığın yüzde 4'ü oranındaki ek ödemenin 4 katına çıkarılması planlanıyor. Böylece 15 bin lira emekli maaşı alan bir vatandaşın 600 lira olan ek ödemesi, bin 800 liraya yükseltilmiş olacak. Bu düzenleme sadece memur emeklilerini değil, aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayacak şekilde planlanıyor. Tüm emeklilerin ek ödemelerinin artırılması, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye yardımcı olacak.

Bu önemli gelişme, toplu sözleşme görüşmelerinin de kapısını aralıyor. 1 Ağustos'ta gerçekleşecek ilk toplantıda, 6.6 milyon memur ve emeklinin mali ve sosyal hakları netleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılacağı toplantıda uzlaşmayı hedefleyen yetkililer, emeklilerin haklarının daha iyi korunmasını ve adil bir düzenleme yapılmasını amaçlıyor.

Emeklilerimizin yüzünü güldürecek bu müjdeli gelişmelerle, geleceğe daha umutla bakmak mümkün olacak. Doğru adımlarla emeklilerimize sağladığımız destek, onların hak ettikleri saygınlığı kazanmalarına ve refah düzeylerinin artmasına katkı sağlayacak.