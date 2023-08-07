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Memurlar artık paraya para demeyecek! 22 bin TL'lik maaş ikiye katlanıyor: Tarih verildi...

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Memurlar artık paraya para demeyecek! 22 bin TL'lik maaş ikiye katlanıyor: Tarih verildi...
Bugün 2024 ve 2025'te memurlar için toplu sözleşmenin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Görüşmelerin sonunda memurların maaşların yüksek oranda bir artış yapılması beklenirken, 22 bin TL'lik maaşın ikiye katlanacağı söyleniyor.

Toplu sözleşme, kamu görevlileri ve emekli vatandaşların mali ve sosyal haklarının belirlemesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Toplantıların yapılması için geri sayım başlatılırken gündemdeki soru yağmuru devam etti...

Memur Zammı: Adil Bir Yaklaşım

Türkiye Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın önemli bir teklif paylaştı. Yalçın, “Öncelikle verilen sözlerin tutulması gerektiğine inanıyoruz ve en alt kademedeki memura yapılmayan 1650 TL olan 22 bin TL'lik ödemenin tazmin edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 2 yıllık enflasyon verileri ile 2024 yılı için sosyal yardım oranı dahil %35, %10, %15 ve %10'luk üçer aylık artışlar talep ediyoruz. İnancımız gereği 2025 yılında Türkiye ekonomisi toparlanacak, Sosyal yardım kısmı da dahil olmak üzere 6 aylık dönemde yüzde 25 ve yüzde 15 zam istiyoruz. Teklifimiz kabul edilirse Ocak 2024'te en düşük memur maaşı 29 bin 700 TL olacak" dedi.

Memurlar artık paraya para demeyecek! 22 bin TL'lik maaş ikiye katlanıyor

"Toplu pazarlık için öngörülen süre.."

Memur zamlarına ilişkin son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bugün 6 milyon memur ve emeklinin 2024-25 dönemi için 11 yönetici ile gerçekleştirilecek olan 7. döneme ait toplu sözleşmesi müzakerelerinin olumlu sonuç vermesi umulmaktadır." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Memur sendikaları ve federasyonları ile yapacağımız 'Kamu Memurları 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni birlikte başarılı bir şekilde imzalayıp tamamlayabilmeleri için akdetmeyi hedefliyoruz."

Ekonomi
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