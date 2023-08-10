Memurlar zil takıp oynayacak! Bir değil iki zam birden o tarihte kapıyı çalacak

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren milyonlarca memur ve emekli, önemli bir dönemeç olan ağustos ayına girdi. Maaşlara yapılacak olan zam takvimi, kamu çalışanları ve emekliler arasında büyük bir merakla bekleniyordu ve sonunda belli oldu.

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla başlayacak. Sendika başkanlarının da yer alacağı bu görüşmeler, memur ve emeklilerin gelecek dönem maaşlarını şekillendirecek temel belirleyici olacak.





Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı, memur ve emekliler için oldukça önemli bir konudur. Toplu sözleşme maratonu süresince hizmet kollarının teklifleri titizlikle ele alınacak, ardından kamunun teklifleri 15 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak. Bu süreç, memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının geleceğini etkileyen hayati bir aşamadır.

Toplu sözleşme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı tarih, 21 Ağustos olarak belirlendi. Bu tarih, milyonlarca memur ve emekli için büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Çünkü bu sonuçlar, gelecek dönem maaşları ve mali durumları üzerinde önemli etkiler yaratacak.

Bununla birlikte, seyyanen zamın yanı sıra enflasyon farkının da hesaplamalara dahil edilerek memur maaşlarına yüzde 17.55'lik bir zam yapılması öngörüldü. Seyyanen zamların ne zaman yatacağı ise 15 Temmuz 2023'ten sonraki dönemde gerçekleşecek ve maaş farklarının Temmuz ayının son haftasında hesaplara aktarılması planlanıyor.





En düşük memur maaşının 22.017 TL olarak belirlenmesi, memur ve emekli kesimi arasında olumlu bir beklenti yarattı. Seyyanen zammın yanı sıra enflasyon farkının da hesaba katılmasıyla, memur ve emekli maaşlarında gözle görülür bir artışın gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük memur maaşı, yüzde 86'lık bir artışla 22.017 TL'ye yükselecek, ortalama memur maaşı ise yüzde 74'lük bir artışla 25.015 TL'ye çıkacak.

Milyonlarca memur ve emekli, belirlenen zam takvimi çerçevesinde, bu görüşmelerin sonucunu ve kendilerini bekleyen değişiklikleri yakından takip ediyor. Toplu sözleşme sonuçları, memur ve emekli kesiminin yaşam standartlarına olumlu etkiler sağlama potansiyeline sahip. Bu önemli adımlar, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik dinamiklerini etkileyen bir yolda ilerliyor.