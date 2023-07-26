Memurlara kira yardımını öğrenen bayram ediyor! Her memura ayda 7 bin 650 TL kira desteği

Memurlar ve emekliler için Kamu toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Görüşmeler sırasında Memur-Sen Konfederasyonu, ücret artışı ve kira sübvansiyonu taleplerini açıkladı. Görüşme penceresindeki bir sendika temsilcisi maaş zammı ve aynı zamanda kira yardımı taleplerini şöyle sıraladı:





“2024 yılında, 2025 yılına kadar üçer aylık şeklinde sosyal güvenlik oranı dahil toplam %70, ayrıca altı aylık şeklinde sosyal güvenlik oranı dahil toplam %40 artış,

Aylık artan ikramiye ödemesi,

1. seviyeye ulaşan tüm memurların ek istatistiklerini 3600'e getirilmesi,

Memurlar için aylık 7.650 lira barınma ödeneği,

Yardımcı sınıfını kaldırılması ve emekli durumuna getirip GİH'e taşınması,

Aile nafakası için 2.000 TL eş nafakası ve 500 TL çocuk nafakası belirlenmesi,

Ramazan ve Kurban Bayramlarında paylaştırılacak olan 4.850 lira tutarında bayram ikramiyesi ve depremden etkilenmiş olan bölgelerde devlet görevlileri tarafından 2025 yılının sonuna kadar ödenen ikramiye ve harçlıkların devamı..