Memurlara kötü haber verildi! Maaşlar zamsız kaldı: Milyonlarca kişiye büyük şok

1 Temmuz tarihiyle beraber yürürlüğe giren memurlara 14 günlük fark ödemeleri hesaplarda yerini alacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olup olmadığı ise merak konusu haline geldi. EYT üzerinde aylık alacak kişiler Mart, Nisan aylarında başvuru yapmasıyla Temmuz zamından faydalanabilecek.

İlave ödemeler adı altında yapılacak olan seyyanen zam ve refah payı üzerinden mali haklar ele alınacak. Bu ödeme memurların emekli ikramiyesinde ya da işçilerin kıdem tazminatında en yüksek orandan hesaplamalar yapılacak.

EYT MART AYINDA DİLEKÇE VERENLERE ZAM

Emeklilikte yaşa takılanlar Mart ayı içerisinde emekli olmak için dilekçe vermesiyle 1 Nisan tarihinde emekli olmaya hak kazandılar. Emeklilere yapılan yüzde 25 artışla beraber bu zam oranından EYT'liler yararlanabilecek. EYT'li olup emekli maaş 7.500 olanlar 9.437 TL aylık alacaklar.

MEMURLARA SEYYANEN ZAM

Milyonlarca kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda ortaya çıkan sonuç üzerinden ek ödemeler yapılacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bri vergi ve sigorta prim kesintisine tabi olmayacaktır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasıyla yapılacak ara zamda herhangi bir artışın olup olmayacağı merak konusu oldu. Temmuz ayından sonra da 7.500 TL olarak ödemelerin devam edeceği duyuruldu. İster EYT ister de SSK, Bağkur kapsamında daha önce emekli olarak maaşı 7.500 TL'nin altında olanlara ayrı bir hesaplama yapılacak.





ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Yasal düzenleme üzerinden Meclis'ten geçerek yürürlüğe giren zamlı maaşların ilk böümü 15'inde memur emeklilerin hesaplarında olacak. SSK, Bağkur emeklilerine ise 17 Temmuz ile 28 Temmuz aralığında yatırılacak. SSK emeklilerin tahsis numarasına bakılarak maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

REFAH PAYI NE KADAR?

SSK ve Bağkur'lu emeklilere yüzde 19.77, emekli sandığı yüzde 17.55 olarak zam oranları açıklanırken bu yüzdeler 25 olarak güncellendi. Yapılan bu artışla SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 memur emeklilerine ise 7.45 puan refah zammı uygulandı.