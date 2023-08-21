Memurlara TOKİ'den dev kampanya! Kirada oturanı ev sahibi yapacak: Ankara, İstanbul, İzmir ve o iller...

Evi olmayan kamu görevlileri için cazip bir gelişme var. Memurların yakından takip ettiği gelişmenin içeriğinde 6 yeni müjdenin daha olduğu belirtildi.

2024 yılında memur maaşına zam teklifi yüzde 15 + 10 olarak güncellendi. Bu teklifin yanı sıra sosyal ve aynı zamanda mali haklara ilişkin hükümler de kamuoyu ile paylaşıldı. 2024-2025 dönemi için 6,5 milyon kişinin katıldığı üçüncü tur toplu iş sözleşmesi tamamlandı. Hükümetin teklifinde 2024'ün ilk 6 ayı için %15 ve sonraki 6 ay için %10 zam yer alıyor. 2025 yılı için arz ilk 6 ay için %6, sonraki 6 ay için %5 olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Ocak 2024 enflasyon tahmini dikkate alındığında, memurların toplamda %43'e varan artıştan faydalanması beklenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantının ardından yaptığı açıklamada, 11 hizmet sektöründe 323 noktada uzlaşmaya varıldığını söyledi.





Türkiye genelinde konut üretim şirketi olan TOKİ'nin çekilişine katılım öncelik grupları ile başlıyor. Şehit aileleri, savaş ve hizmet özürlüleri, dul ve yetimler en önemli öncelikler arasındadır. Ardından engelli ve emekli vatandaşlara yönelik kura çekimler gerçekleştiriliyor.

Bakan Işıkhan, TOKİ konutu olmayan yetkililere öncelik vermek için yakın istişarelerde bulunacaklarını açıkladı. Bu sözleşmenin toplu iş sözleşmesine eklenmesi halinde tüm kamu görevlileri TOKİ konut tercihi alacak ve konut sahibi olma şansları artacaktır.

TOKİ'nin müjdesinin yanı sıra memurlarla ilgili diğer düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taahhüdü kapsamında tüm 1. kademe memurlara ilave 3600 ek gösterge vermek üzere yetkilendirilen ittifakla çalışmalar yürütülecek. Ayrıca belirli aralıklarla terfi sınavları yapılmaktadır. Sendika temsilcilerinin de Mobbing Denetleme Kurulu'na katılması bekleniyor.

Diğer bir konu da memurlara yıllık izinlerine ek olarak hac izni verilmesi olacaktır. Böylece hac memurlarının yıllık izin hakkı değişmeden kalmıştır. Kamu hizmeti lojmanlarının engelli kamu görevlileri için uygunluğu da tartışılan konulardan biri olacaktır. Ancak Memur-Sen'in başkanı Ali Yalçın, konuyla ilgili yağtığı açıklamasında hükümetin sunmuş olduğu ikinci öneriyi yetersiz bulduğunu söyledi. Sendikadan yapılan açıklamanın içeriğinde ise, teklifin kabul edilmediği, Ankara'da ve 81 ilde eş zamanlı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde protesto gösterileri yapılacağı belirtildi.