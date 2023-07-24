Memurlara yılın şoku! 8 bin 77 liralık zam hayal oldu: Ağustos maaşı bu kadar yatacak!

Torba Kanun kapsamındaki 8 bin 77 liralık zam, temmuz ayında yapılacak kesintilerle yaklaşık 4 milyon memurun maaşında 14 gün kesintiye gidilecek.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer tarafından kaleme alınan haberde, Memurlar için yüzde 17,55'lik enflasyon oranı ve maaş zammı 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olurken, 8.00077 liralık mobil zammın yürürlük tarihi ise 15 Temmuz şeklinde belirlendiği bu tarih değişikliği nedeniyle çalışanlara 1-14 Temmuz tarihleri ​​arasında zam yapılmayacağı kaydedildi.





Dolayısıyla 14 gün karşılığı olan 3 bin 769 liranın 8 bin 77 lira ödenmeden indirim yapıldığı ve geriye Temmuz ayında sadece 4 bin 308 lira olarak memurun hesabına geçeceği belirtildi. Bu kapsamda bekar olan personelin yeni maaşı da 1.500 liradan az olacak.

Acımasız vergi artışları da dahil olmak üzere memur ve emekliler için ek maaş artışlarını düzenleyen Torba Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı ve yürürlüğe alındı.

Yeni kanunun 28. maddesi, memur maaşlarına 8 bin 77 lira zam yapılmasını öngörüyor.