Memurlara zam farkı ne zaman yatacak? 4 bin 38 TL'lik fark için gözler Meclis'te

TBMM'de görüşülen kanun teklifi, memurların haklarını olumsuz etkileme riski taşıyor. Eğer yürürlük maddesi değişmezse, memurlar 14 günlük farklarını alamayacaklar. Bu durum, memurların maddi kayıplara uğramasına neden olabileceği gibi, adalet ve hak eşitliği açısından da endişe yaratmaktadır.

Son açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte memurlar için yüzde 10.90 oranında enflasyon farkı oluşmuştu. Buna ek olarak yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı da memurlara uygulanmıştı. Bu iki artışla birlikte memurların zam oranı yüzde 17.55'e ulaşmıştı.





Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı sözünü vermişti. Bu sözün gereği olarak, yüzde 17.55'lik zamla birlikte tüm memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılması için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu.

Ancak, bu kanun teklifinde belirlenen yürürlük tarihi olarak 15 Temmuz 2023 seçilmiştir. Bu durum, memurların Temmuz ayı için 4 bin 38 TL'lik bir kayba uğramalarına neden olacak. Memurlar, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak olan zam farkını alamayacaklar.





Bu durum, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları tarafından yapılan bir kurnazlık olarak değerlendirilmektedir. Memurların mağduriyet yaşamasına yol açacak olan bu durumun TBMM'de milletvekilleri tarafından düzeltilmesi gerekmektedir. Yürürlük tarihinin 1 Temmuz olarak değiştirilmesi, memurların haklarının korunması ve adaletin sağlanması açısından son derece önemlidir.

Memurların farklarını alamama riski, ekonomik sıkıntılarla boğuşan memur kesimini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle, kanun teklifindeki yürürlük tarihinin gözden geçirilmesi ve adaletin sağlanması için acil önlemlerin alınması gerekmektedir. Memurlar, verdikleri hizmetlere karşılık hak ettikleri ücretleri alabilmeli ve mağduriyet yaşamamalıdır.