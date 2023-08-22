Memurların gözü kulağı o tarihte! Masadaki zam teklifleri ayyuka çıktı

Yarın gerçekleşecek kabine toplantısının ardından yeni bir zam teklifinin sunulması öngörülüyor. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Memur sendikaları da dikkat çekmek amacıyla iş bırakma eylemi düzenleyecek.

MASADA ANLAŞMA YA DA HAKEM SÜRECİ

Bu hafta içerisinde milyonlarca memur ve emekli memurun toplu sözleşme görüşmeleri sona erecek. İktidar ilk önerisini 14 Ağustos'ta sunarak 2024 için yüzde 14+9, 2025 için yüzde 6+5 zam önerdi. Daha sonra ise 17 Ağustos'ta 2024 için yüzde 15+10'a yükseltildi, ancak 2025 için değişiklik yapılmadı.

Ancak bu teklifler, gelecek yıl için yüzde 33, 2025 için yüzde 15 olarak tahmin edilen Merkez Bankası enflasyon oranlarının altında kaldı. Görüşmeler 22 Ağustos'ta tamamlanacak. İktidarın yarın kabine toplantısında bu konuyu ele alması ve salı günü de son bir teklif sunması bekleniyor.





ANLAŞMA SAĞLANMAZSA NE OLACAK?

İktidar ve Memur-Sen arasında anlaşma sağlanamazsa, 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Kurul, iktidar tarafından seçilen üyelerin çoğunluğuna sahip olacak şekilde oluşturulmuş durumda. Toplamda 11 üyeden oluşan kurulun başkanı cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor ve bu başkan, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanı, başkanvekili, başkan yardımcısı veya daire başkanları arasından seçiliyor. Ayrıca Bakanlıklar ve kamu kurumlarından 4 üye de yine cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. En çok üyeye sahip olan Memur-Sen iki, Türkiye Kamu-Sen ve KESK ise birer üye seçiyor. Cumhurbaşkanı aynı zamanda akademisyenler arasından bir üyeyi de seçiyor. Kurul, 31 Ağustos'a kadar kararını verecek ve bu karar kesinleşecek.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Görüşmelerin son günü olan 22 Ağustos'ta Anadolu Sen, BASK, Birleşik Kamu-İş, Çalışan-Sen, Hak-Sen, Hür-Sen, Şehit Gazi-Sen, Yurt Sen konfederasyonları ile Tüm Emekliler Sendikası birleşerek iş bırakma eylemi düzenleyecek. Bu 8 konfederasyon ve 1 sendika, aynı gün saat 12.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve illerde basın açıklamaları yapacak.

Kamu Konfederasyonu Platformu Sözcüsü ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, "Bir arada emek ve geleceğiz" sözleriyle iktidarın tekliflerini "utanç verici zam" olarak eleştirdi. Yeşildağ, yoksulluk sınırının 40 bin TL'ye ulaştığına ve büyükşehirlerdeki kira ortalamasının en düşük memur maaşının 3'te 2'sine denk geldiğine dikkat çekti.