Memurların sevinci kursağında kaldı! Maaşlara asgari ücret ayarı karalar bağlatacak

Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda, Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi bir ay önceye göre %3,91 artış sağladı.

Toplu sözleşmeye göre, memurlar yılın altı ayında %8 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine gelen bu zamla enflasyondan fark almaya başladılar. Memurlara ise yeniden yılın ikinci altı ayında %6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Bu sayede memurlar ve memur emeklileri %17,77’lik zam hakkı kazanacak. Yaşanılan ekonomik kriz sayesinde ise memurların zamları gündemdeyken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü memur maaş düzenlemesi kabul edildi.





Düzenlemelerin sonrasında, tüm kamu personelleri 15.965 gösterge rakamında ilave ödeme alacak. İlave ödemeye hak kazanılması durumunda personelin aylık veya ücretlere ilişkim hükümler de uygulanacak.

Esas Ödeme Unsurlarına Dahil Edilmeyecek

Kanun doğrultusunda, ilave ödeme yapılacak olanlar sadece kendi unvanı esas alınacak ödenecektir. En yüksek devlet memuru ya da başka bir unvana sahip olan kişiler esas veya emsal alınmasıyla birlikte, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesi ile ödemeler hesaba dahil edilemeyecektir.

Emekli Maaşlarında Kök Aylığı

Emeklilere %19,77 zam oranıyla birlikte, enflasyon farkı %5,23 refah payına çıktı. Yani toplamda emeklilere %25 oranında zam yapıldı. Lakin %25’lik artışa rağmen milyonlarca emekli %0 zam aldı.





Memurların Emekli İkramiyelerine Yansıma Olmayacak

Memur maaşlarına yapılmış olan zam sonrasında ilave yapılacak olan ödemeler memurların emeklilik ikramiyesine yansımayacak. Bu durumda da memurlar emekli ikramiyelerinde ciddi bir kayıp ortaya çıkacak.

Emekli Aylıklarına Yansımayacak

İlave ödeme uygulaması ardından kamu görevlileri büyük sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Kanunda yazılan istisnalar nedeniyle ilave ödeme 8077 Türk lirası memur aylığına yansımayacak. Bu sayede çalışan ve emekli memur arasında fark artacak.

Memurlarda Asgaride Eşitlenecek

İlave ödemeye yöntemi sayesinde memurların en düşük maaşı eşitlenecek. Memur maaşları asgari ücrette olduğu gibi asgari memur maaşına doğru indirilecek. Yaşanılan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş; ‘’Seyyanen zammın emeklilere yansıması ile düşük emeklilik ikramiyesi çok düştü ve binlerce memur Temmuz ayı içinde vermiş olduğu emeklilik dilekçesini iptal etmek zorunda kaldı.’’ Dedi.