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Memurların temmuz 2021 zammı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 senesinin ilk 6 ayının enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gözler zam oranlarına dikildi. Enflasyon oranı açıklanınca memurların senenin ikinci yarısında alacakları zamlar da netleşmiş oldu. Peki memurlar ne kadar zam alacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:06
Memurların temmuz 2021 zammı netleşti
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranlarını duyurdu. Bu doğrultuda memurların zam oranları da netleşti. Peki memurlar yılın yarısından sonra ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

Memurlar, geçen sene bu dönemde %4.3 oranında zam almışlardı. Yılın 6 ayının enflasyon oranlarının açıklanması ile beraber bu sene alacakları zam oranı ise %5.45 olarak açıklandı. Bu doğrultuda enflasyon, Haziran ayında %1.9 oranında, yılın ilk 6 ayında da %2.45 oranında enflasyon farkı oluşunca memurların alacağı zam oranı %8.45 oldu.

Memurlar ne kadar ücret alçak? İşte zamlı maaş tablosu

Enflasyon oranlarının açıklanması ile beraber 2021 yılının Temmuz ayı itibari ile memurların alacakları net maaş belli oldu. Memurların maaşına bu aydan itibaren zam uygulanacak.


%8.45 zam alan memurların alacakları maaşlar şu şekilde:

  • Düz memur 9/1 5104 TL
  • Hemşire 5/1 6187 TL
  • Öğretmen 1/4 6378 TL
  • Avukat 1/4 8.055 TL
  • Mühendis 1/4 8.437 TL
  • Genel Müdür 1/4 15.726 TL
  • Polis memuru 8/1 7.327 TL
  • Teknisyen 11/1 5.312 TL
  • Vali 15.643 TL
  • Uzman Doktor 1/4 9.821 TL

 Bunun yanı sıra görevlerine yeni başlamış, en düşük memur maaşı ise 4 bin 330 TL olarak belirlendi.

Emekliye de zam geldi

Maaşına zam alanlar arasında memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de var.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına da %8.45 oranında zam geldi. Bu doğrultuda en düşük Bağ-Kur emeklisinin maaşı 2 bin 350 TL olurken, tarım emeklisi maaşı ise 860 TL olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra en düşük SSK emeklisi ise 2 bin 624 TL maaş alacak. Memur emeklisi maaşları ise %5.45 oranında artış gösterdi.


Son Güncelleme: 05.07.2021 13:06
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Anahtar Kelimeler:
ZamEnflasyonTemmuzZammı
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