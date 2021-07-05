Memurların temmuz 2021 zammı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranlarını duyurdu. Bu doğrultuda memurların zam oranları da netleşti. Peki memurlar yılın yarısından sonra ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

Memurlar, geçen sene bu dönemde %4.3 oranında zam almışlardı. Yılın 6 ayının enflasyon oranlarının açıklanması ile beraber bu sene alacakları zam oranı ise %5.45 olarak açıklandı. Bu doğrultuda enflasyon, Haziran ayında %1.9 oranında, yılın ilk 6 ayında da %2.45 oranında enflasyon farkı oluşunca memurların alacağı zam oranı %8.45 oldu.

Memurlar ne kadar ücret alçak? İşte zamlı maaş tablosu

Enflasyon oranlarının açıklanması ile beraber 2021 yılının Temmuz ayı itibari ile memurların alacakları net maaş belli oldu. Memurların maaşına bu aydan itibaren zam uygulanacak.

Düz memur 9/1 5104 TL

Hemşire 5/1 6187 TL

Öğretmen 1/4 6378 TL

Avukat 1/4 8.055 TL

Mühendis 1/4 8.437 TL

Genel Müdür 1/4 15.726 TL

Polis memuru 8/1 7.327 TL

Teknisyen 11/1 5.312 TL

Vali 15.643 TL

Uzman Doktor 1/4 9.821 TL

%8.45 zam alan memurların alacakları maaşlar şu şekilde:

Bunun yanı sıra görevlerine yeni başlamış, en düşük memur maaşı ise 4 bin 330 TL olarak belirlendi.

Emekliye de zam geldi

Maaşına zam alanlar arasında memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de var.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına da %8.45 oranında zam geldi. Bu doğrultuda en düşük Bağ-Kur emeklisinin maaşı 2 bin 350 TL olurken, tarım emeklisi maaşı ise 860 TL olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra en düşük SSK emeklisi ise 2 bin 624 TL maaş alacak. Memur emeklisi maaşları ise %5.45 oranında artış gösterdi.