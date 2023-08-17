Memuru emekliyi heyecanlandıran rakam! Yeni maaş teklifini duyan memur olmak isteyecek!

2023 yılına gelindiğinde, memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışları için yapılan toplu sözleşme görüşmeleri oldukça ilgi çekici bir konu haline geldi. Temmuz ayında yüzde 25 oranında gerçekleşen maaş zammının ardından, toplu sözleşme süreci memurların ve memur emeklilerinin büyük bir beklentisi haline dönüştü.



Toplu sözleşme görüşmelerinin ilerleyen aşamalarında, Memur-Sen adı altında faaliyet gösteren memur sendikasının talepleri gün yüzüne çıkmış durumda. Bu sendika, yaklaşık 6.5 milyon kişiyi etkileyecek olan maaş artışları için bazı taleplerde bulunmuş durumda.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 30 BİN TL'YE YÜKSELECEK





Görüşmeler, 1 Ağustos 2023 tarihinde başlamış ve zaman zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla devam etmiştir. Memur-Sen'in öne sürdüğü talepler arasında en dikkat çekeni, en düşük memur maaşının 30 bin TL'ye yükseltilmesi ve memurlara 7 bin 650 TL'lik kira yardımı yapılmasıdır. Sendika yetkilileri ayrıca gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi ve temmuz ayında açıklanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın memur emeklilerini de kapsamasını istemektedir.

Bu taleplerin nasıl karşılanacağı ve hükümetin bu konudaki tavrı merakla beklenirken, toplu sözleşme sürecinin yeni bir aşaması daha belirlenmiş durumda. 14 Ağustos 2023 tarihinde, kamu işveren heyeti tarafından sunulan bir teklif ile görüşmeler devam edecek. Uzmanlar, toplu sözleşme görüşmelerinin ağustos ayının sonuna kadar tamamlanacağı ve memur tarafı ile hükümet yetkililerinin bir uzlaşıya varacakları konusunda tahminlerde bulunmaktadır. Bu süreç, memur ve memur emeklileri için maaş artışlarının belirleneceği kritik bir dönem olarak ön plana çıkmaktadır.