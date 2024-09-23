Mercedes-Benz, 95 km/s Hızda Otomatik Sürüş Sunmaya Hazırlanıyor

Mercedes-Benz'in Yeni Otomatik Sürüş Sistemi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, belirli koşullar altında otomatik sürüş teknolojisi ile donatılmış araçlarının saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki araçları takip edebileceğini açıkladı.

Drive Pilot: Seviye 3 Otonom Sürüş Teknolojisi

Şirketin geliştirdiği Drive Pilot, "Seviye 3" otonom sürüş sisteminde bir sonraki adım olarak öne çıkıyor. Bu sistem, Almanya'nın otoyollarında daha yüksek hızlarda sürüş yapma imkanı sunmayı hedefliyor.

2024 ve 2025 Hedefleri

Mercedes-Benz'in yaptığı açıklamalara göre, bu gelişmiş otomatik sürüş sisteminin 2024 sonunda Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) tarafından onaylanması bekleniyor. Satışların ise 2025 yılı başında başlaması öngörülmekte.

Yüksek Hız Hedefleri

Ayrıca, şirket, Drive Pilot ile donatılmış araçlarda maksimum hız sınırını saatte 130 kilometreye kadar artırmak için çalışmalara devam ediyor. Mevcut sistemde bu hız, 60 kilometre ile sınırlıydı.

Fiyatlandırma ve Güncellemeler

Drive Pilot'un fiyatı KDV dahil 5 bin 950 avrodan başlayacak ve mevcut sistem kullanıcıları için ücretsiz güncellemeler sağlanacak. Şirket, KBA'dan onay alması durumunda Almanya'da 3. seviyede kısmi otonom otomobil satabilen ilk marka olma amacını taşıyor.

Rakipler ve Piyasa Durumu

Mercedes-Benz'in Münih merkezli rakibi BMW, sürücünün otoyolda saatte 60 kilometreye kadar hızda araca sorumluluğu devretmesine olanak tanıyan bir sürücü asistanı sunuyor. Otonom sürüş sistemleri ise 0 ile 5 arasında numaralandırılmakta, bu sistemler arasında 5, "tamamen otonom" anlamına geliyor.

Günümüzde birçok araç gelişmiş otonom özellikler taşırken, çoğu en fazla "Seviye 2" sistemini karşılıyor. Mercedes-Benz'in bu yeni gelişimi, sektördeki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.