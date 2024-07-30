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Merkez Bankalarının Altın Alımında Rekor Seviye

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının 2024 yılı ilk yarısında 483 ton altın aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:23
Merkez Bankalarının Altın Alımında Rekor Seviye

Merkez Bankalarının Altın Alımları Yükselişte

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı son rapora göre, merkez bankaları 2024 yılı ilk yarısında 483 ton altın alarak rekor bir seviyeye yükseldi.

Rapordaki Detaylar

Konsey, "Altın Talep Eğilimleri - 2024 İkinci Çeyrek" başlıklı raporunda, küresel tezgah üstü hariç altın talebinin ikinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6 azalarak 929 ton seviyesine gerilediğini belirtti. Ancak tezgah üstü alımlar da eklendiğinde, toplam talep %4 artarak 1258 ton oldu.

Merkez Bankalarının Alım Düşüşü

Raporda, merkez bankalarının alımlarının ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre %39 azalışla 183 ton seviyesine düştüğü vurgulandı. Yine de, bu miktarın sağlıklı bir alım düzeyi olduğu belirtildi. İlk çeyrek alımları eklendiğinde, toplamda merkez bankalarının 483 ton ile rekor alım gerçekleştirdiği ifade edildi.

Gelecek Beklentileri

Gelecek dönemlerde merkez bankalarının altın talebinin güçlü kalmaya devam edeceği öngörülüyor. Raporda, yapılan anket sonuçlarında merkez bankalarının altın rezervlerini artırmasının ardındaki en belirgin motivasyonun güvenlik olduğu kaydedildi. Ayrıca, merkez bankalarının yıl boyunca altın alımlarına devam edeceği ve yıllık toplamanın önceki iki yılın hacimlerine eşit olup olmayacağı konusunda belirsizlikler bulunduğu bildirildi.

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