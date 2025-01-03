Merkez Bankası Enflasyon Raporu: Politika Faizinde Değişiklik ve Ekonomik Görünüm

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetiyle, para politikasındaki kararlı duruşun, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme ile nasıl desteklendiğini açıkladı.

Politika Faizi Değişikliği

Toplantıda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %50'den %47,5'e indirilmesine karar verildi. Özet raporda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak, öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği belirtildi.

Kasım Ayı Enflasyon Rakamları

Kasım ayında tüketici fiyatlarının %2,24 yükseldiği ve yıllık enflasyonun 1,49 puan düşüşle %47,09 seviyesine gerilediği belirtildi. Özette, B ve C endekslerinin yıllık enflasyonu sırasıyla 1,42 ve 0,62 puan azalarak %45,68 ve %47,13 olarak kayıt altına alındı. Yıllık enflasyona katkılar, enerji, hizmet ve alkol-tütün-altın gruplarında gerilerken, temel mal grubunda sabit kalmış, gıda grubunda ise artış görülmüştür.

Hizmet Sektörü ve Fiyatlandırma Davranışları

Özette, hizmet sektöründe son üç yıllık dönemdeki en düşük aylık artış oranının gözlemlendiği kaydedildi. Enerji fiyatlarının ise kasımda ılımlı seyrettiği belirtildi. Hizmet fiyatlarının, geçen yıllardaki güçlü artışların ardından %1,61 ile daha düşük bir artış göstermesi dikkat çekti.

Üretici Fiyatları ve Emita Trendleri

Üretici fiyatları kasımda %0,66 artarken, yıllık enflasyon %29,47 seviyesine gerileyerek, zayıflama eğilimini sürdürdü. Uluslararası emtia fiyatlarında ise enerji sektörünün öncülüğünde bir düşüş gözlenmesi kaydedildi.

Enflasyon Beklentileri ve Gelecek Öngörüleri

Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi %27,1'e, cari yıl sonuna dair beklentiler ise %45,3 seviyesine yükseldi. Bunun yanı sıra, temel mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşiyor.

Sonuç Değerlendirmesi

Sonuç olarak, TCMB, enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı bir duruş sergileyecek. Para politikası araçlarının etkin şekilde kullanılarak, enflasyonun orta vadede %5 hedefine ulaşması sağlanacak. Kurul, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm öncü göstergeleri dikkatle takip edecek.