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Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu Yayınladı: Yabancı Yatırımcılar Türk Bankalarına İlgi Gösteriyor

TCMB Finansal İstikrar Raporu'nda, yabancı yatırımcıların Türk bankalarına olan ilgisi ile piyasa belirsizlikleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:12
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu Yayınladı: Yabancı Yatırımcılar Türk Bankalarına İlgi Gösteriyor

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu Yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Kasım dönemine ait Finansal İstikrar Raporu'nu resmi internet sitesinde yayımladı. Rapor, küresel piyasalardaki yüksek oynaklıklara ve jeopolitik risklere rağmen yabancı yatırımcıların Türk bankalarının borçlanma enstrümanlarına olan ilgisinin devam ettiğini vurguladı.

Küresel Ekonomide Dönüşüm

Raporda, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girmesiyle beraber, küresel büyüme beklentilerinin iyileştiği ancak gelişmekte olan ülkelerin para politikalarında farklılaşmalar yaşandığı belirtildi. Ayrıca, küresel belirsizliklerin devam edip etmediği analiz edildi.

Yerli Ekonomik Faaliyetlerin Durumu

2024 yılının ikinci çeyreğinde yurt içi iktisadi faaliyetin yavaşladığı, iç talepteki dengelenmenin sürdüğü ifade edildi. İç talepteki bu dengelemenin, dış ticaret açığını azalttığı ve cari işlemler açığındaki iyi görünümün korunduğu öne sürüldü.

Enflasyon ve Kredi Büyümesi

Rapor, Tüketici enflasyonunun, temel mal enflasyonundaki düzelmenin etkisiyle yüzde 48,6’ya gerileyerek gıda enflasyonunda ise artış gözlemlendiğini belirtti. Rapor, ticari kredi büyümelerinin ılımlı bir patikada seyrettiğini bildirdi ve sıkı para politikası duruşunun etkilerine dikkat çekti.

Bireysel Kredi Pazarındaki Gelişmeler

Bireysel kredilerin, iç talepteki dengelenmeyi destekleyecek bir hızda seyretmesi gerektiği vurgulandı. 2024 yılının ikinci çeyreğinde bireysel kredi büyümesinde belirgin bir yavaşlama olduğu kaydedildi.

Yurt Dışından Sağlanan Fonlamanın Durumu

Bankaların yurt dışından sağladığı fonlamaların vadesinin uzadığı ve dış fonlama kalitesinin iyileştiği ifade edildi. Yabancı yatırımcıların Türk bankalarına olan yüksek ilgisi ise dikkat çekti.

TCMB tarafından hazırlanan bu rapor, Türkiye ekonomisi ve finansal sisteminin durumunu geniş bir perspektiften ortaya koyarak yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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