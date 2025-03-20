Merkez Bankası, Gecelik Borç Verme Faiz Oranını Yüzde 46'ya Çıkardı

TCMB, finansal piyasalardaki riskleri azaltmak için gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:16
Merkez Bankası, Gecelik Borç Verme Faiz Oranını Yüzde 46'ya Çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya çıkardı. Bu karar, Kurulun finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmesi ve enflasyon görünümü açısından riskleri ele alması sonucu alındı.

Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul, sıkı parasal duruşu destekleyici önlemler aldığını vurguladı. Açıklamada, Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5'te ve gecelik borçlanma faiz oranının ise yüzde 41'de sabit tutulduğu ifade edildi.

Kurul ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak için TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alındığını duyurdu. Bu kapsamda, finansal piyasaların etkin işleyişinin devamı için gerek görülmesi durumunda ek önlemlerin alınacağı belirtildi.

Açıklamada, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma olasılığına karşı para politikası duruşunun sıkılaştırılacağına da yer verilirken, kurulun kararlarının veri odaklı, öngörülebilir ve şeffaf bir çerçevede alınacağı kaydedildi.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nin ise beş iş günü içinde yayımlanacağı bilgisi verildi.

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