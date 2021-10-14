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Merkez Bankası kimler görevden alındı? Merkez Bankasına yeni atanan isimler kimler?

Merkez Bankası'na yeni atananlar ve görevden alınanların ismi merak ediliyor. Son gelişmeler kapsamında Merkez Bankası görevlilerinde değişiklikler meydana geldi. Peki kimler görevden alındı ve yerine kimler atandı? İşte detaylar...

14 Ekim 2021 Perşembe 15:55
Merkez Bankası kimler görevden alındı? Merkez Bankasına yeni atanan isimler kimler?
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Son günlerde dolardaki hızlı artış Merkez Bankası’nda da bazı sorunlara yol açtı. Merkez Bankası Başkanı olan Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınırken, Başkan Yardımcısı olarak Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyesi olarak da Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılar görevden alındı! İşte yeni atanan isimler

Merkez Bankası’nda yaşanan değişiklikler sonucu Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınırken yerlerine Yusuf Tuna ve Taha Çakmak atandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü’nde bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası gözler ikiliye dikildi fakat bir açıklama gelmedi. Gece yarısından sonra yayınlanan Resmi Gazete’deki sonuçlara göre Merkez Bankası’nda üç üst düzey isim görevlerinden alındı ve yerlerine başka isimler atandı.


Yeni karardan sonra dolar sert bir yükselişe geçti!

Bahsi geçen haber Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra dolarda beklenmedik bir yükselme görüldü. Görüşmeden önce 9.10 seviyesindeki dolar, karar ardından saat 00.28 sularında 9.16’ya çıktı.

Yeni atanan Taha Çakmak kim?

Yeni karar ile beraber Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atanan Taha Çakmak, Elazığ doğumludur. 2008 senesinde Boğaziçi Üniversitesi’ni bitiren Çakmak, daha sonra Exeter Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Bunun ardından 10 sene süresince THY’de görev aldı. Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü’nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Yeni atanan Yusuf Tuna kim?

Resmi Gazete’de yayınlanan karar kapsamında Merkez Bankası Para Politikası Üyesi olarak atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Birimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye alanından mezun oldu. Akademik kariyerine ise 1982 senesinde İstanbul Üniversitesi’nde asistan olarak başlamıştır. 1988 senesinde doktorasını tamamlayan Yusuf Tuna, 1991 senesinde ise İktisat Politikası Ana Bilim Dalında doçent olmuş ardından da 1997 senesinde profesör olmuştur. Yusuf Tuna, 2003 senesinde BDDK ve TMSF kurul üyeliği yapmış, 2010 senesinden bu yana da İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde farklı görevlerde yer almıştır.

Merkez Bankası atamalarında değişiklik!

Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra yeni görevden alımlar ve atamalar gerçekleşti. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınırken yerlerine Başkan Yardımcısı olarak Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyesi olarak da Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.


Son Güncelleme: 14.10.2021 15:55
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Anahtar Kelimeler:
AtamaGörevMerkezBankası
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