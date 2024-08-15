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Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi Revizyona Gitti

TCMB, Konut Fiyat Endeksi'ni aylık veri seti ile güncelleyerek hesaplama yönteminde revizyona gitti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:34
Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi Revizyona Gitti

Merkez Bankası'ndan Önemli Revizyon Duyurusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi hesaplama yönteminde bazı önemli değişiklikler gerçekleştirdi.

Yeni Hesaplama Yöntemi

Açıklamaya göre, Konut Fiyat Endeksi serileri 2010 yılı ocak ayından itibaren yeni bir yöntemle hesaplanmaya başlanacak. Güncellenmiş serilerin yarın "Temmuz 2024" yayını ile kamuoyuna sunulması planlanıyor. Zamanlılık Artacak

Yeni hesaplama yönteminin zamanlılık açısından önemli faydalar sağlayacağı belirtildi. Üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanmaya başlayacak olan TCMB, yayın süresini t+45'ten t+15'e çekecek.

Ağırlıklandırma ve Modellerde Değişiklikler

Ayrıca, kullanılan modellerde ve ağırlıklandırma yöntemlerinde de değişiklikler yapıldı. Serilerin baz yılının 2023 olarak belirlendiği de duyurulan bilgiler arasında yer alıyor.

Detaylı Bilgiler ve Erişim

Detaylı bilgi için TCMB'nin resmî web sitesinde yer alan Metaveri ve Uygulama Değişiklikleri dokümanlarına ulaşılabilir. Ayrıca, serilere EVDS/Tüm Seriler/Konut Fiyat Endeksi başlığından ulaşmak mümkün olacak.

Ayrıca, revizyon hakkında daha fazla bilgi, yayın ile eş zamanlı olarak "Konut Fiyat Endeksi Hesaplamalarında Yapılan Revizyona İlişkin Bir Değerlendirme" başlıklı blog yazısında paylaşılıp detaylandırılacaktır.

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