Merkez Bankası'ndan flaş karar: FAST limiti yükseltildi

FAST Sistemi'nde limit artışı kararı alırken 21 Aralık'tan itibaren işlem başına dönmelerin üst limitin 50 bin TL'ye kadar artış gösterdi. 7 gün 24 saat süreyle 50 bin TL'ye kadar bakiyeler istenilirken kişiye ve kuruma EFT yapılırken FAST-TR Karekod tercih edilerek dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde ise tek seferde 100 bin TL’ye kadar işlemler yapılacaktır.

MERKEZ BANKASI SİTESİ

Merkez Bankası internet sayfası üzerinden bilgilendirmelerde bulunuldu. FAST işlemleri en son 14 Şubat 2023 tarihinde değişiklik yapıldı.



