Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Türk ekonomisinde üçüncü çeyrek göstergeleri, iç talebin yavaşlamaya devam ederken enflasyon üzerindeki olumlu etkilere işaret etmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 17 Ekim'de gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ait özette, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir." ifadesine yer verildi.

Talep ve Tüketim Verileri

Ağustos ayında, perakende satış ve ticaret hacimlerinde artış gözlemlenirken, hizmet üretim endeksinin son iki ayda bir düşüş kaydettiği belirtildi. Eylül ayındaki kartla yapılan harcamalarında artış yaşanırken, otomobil ve beyaz eşya satışlarının da kademeli bir yavaşlama gösterdiği bildirildi. Mevsimsellikten arındırılmış tüketim malı ithalatı ise artış göstermesine rağmen çeyreklik olarak azalma yaşadığı vurgulandı.

Sanayi Üretim Endeksi ve İstihdam

Ağustos ayında sanayi üretim endeksi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında aylık bazda %1,6 gerilerken, yıllık bazda %5,3'lük bir azalma göstermiştir. İmalat sanayi kapasite kullanım oranında da aynı dönemde bir düşüş kaydedildi. İstihdam verilerine bakıldığında, mevsimsel etkilerden arındırılmış istihdamın çeyrek bazda %0,3 artarak 32,8 milyon kişiye ulaştığı ifade edildi.

Cari Denge ve Altın İthalatı

Ağustos ayında cari işlemler dengesi, 4,3 milyar dolar fazla vermiş olup, yıllık cari açık 11,3 milyar dolara gerilemiştir. Eylül ayında ise altın ithalatı 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve yıllıklandırılmış olarak 16,8 milyar dolara düştü. Geçici dış ticaret verileri, ihracatta sınırlı bir azalma yaşandığını, ithalatta ise ılımlı bir artış gösterdiğini ortaya koymuştur.

Genel olarak, TCMB'nin raporları, yurt içi talepteki değişimleri, enflasyon ve cari denge üzerindeki etkilerini analiz etmekte önemli bir kaynak sunmaktadır.