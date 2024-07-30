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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Aylık Toplantısı: Enflasyon Hedeflerine Yaklaşma Stratejisi

TCMB'nin son toplantısında, sıkı para politikası ile enflasyon düşüşü hedefleniyor. Tüketici fiyatlarında iyileşme belirtileri gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:51
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Aylık Toplantısı: Enflasyon Hedeflerine Yaklaşma Stratejisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, enflasyon hedeflerine yönelik izlediği stratejisini belirlemek üzere 23 Temmuz'da toplandı. Toplantı özetinde, aylık enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceği vurgulandı.

Haziran Ayı Enflasyon Verileri

Haziran ayında tüketici fiyatlarının %1,64 oranında artış gösterdiği, yıllık enflasyonun ise %71,60'a düştüğü bildirildi. Çekirdek B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla %70,4 ve %71,4 olarak kaydedildi. Bu süreçte, yıllık enflasyona temel mallar başta olmak üzere tüm grupların katkısının azaldığı belirtildi.

Hizmet ve Temel Mallardaki Fiyat Gelişmeleri

Hizmet grubundaki fiyat artışlarının zayıflamasına rağmen, kira ve lokanta gibi alt gruplarda yükseklik devam etti. Öte yandan, otomobil fiyatlarındaki düşüş, stoksuz kalma kampanyaları sayesinde gerçekleşti.

Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerindeki Eğilimler

Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki artış, Kurban Bayramı’nın etkisiyle yükselirken; haberleşme hizmetleri alanında da artış gözlemlendi. Eğitim hizmetleri ise özel okulların ücret güncellemeleri ile etkilendi.

Üretici Fiyatları ve Küresel Eğilimler

Yurt içi üretici fiyatları haziran ayında %1,38 artış gösterdi. Uluslararası emtia fiyatlarındaki gerileme ise sürmekte. Temmuz ayının ilk günlerinde ise enerji fiyatları artış göstermeye başladı.

Enflasyon Beklentileri ve Gelecek Görünümü

Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon beklentileri, tüm vadelerde düşüş kaydetti. TCMB, parasal sıkılaştırmanın etkilerini de göz önünde bulundurarak, enflasyonun kontrol altına alınması için gerekli adımları atmaya devam edecek.

Sonuç ve Eklemeler

TCMB, sıkı para politikası ve destekleyici makroihtiyati tedbirlerle fiyat istikrarını sağlama konusunda kararlılığını koruyarak, önümüzdeki dönem için detaylı bir yol haritası belirlemiştir.

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