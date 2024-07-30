Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı Değerlendirmesi

Para Politikası Kurulu Toplantısı Özeti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 23 Temmuz'daki toplantısının özeti yayınlandı.

Yurt İçi Talepteki Gelişmeler

Özette, yakın dönemdeki göstergelerin yurt içi talebin, hâlâ enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit ettiğine dikkat çekiliyor. Mayıs ayında perakende satış hacim endeksi, aylık ve çeyreklik bazda düşüş kaydetti. Ticaret satış hacim endeksinde de yüksek oranlı bir azalma gözlemlendi. Ayrıca motorlu taşıt ticareti ve toptan ticarette de azalmalar kaydedildi.

Tüketim Harcamaları Üzerine Değerlendirmeler

İlk çeyrekte ılımlı artış gösteren hizmet üretim endeksi, mayıs ayı itibarıyla çeyreklik bazda sınırlı bir azalma gösterdi. İkinci çeyrekte imalat sanayi firmalarının iç piyasa siparişlerinde çeyreklik bazda düşüş yaşandığı tespit edildi. Kartla yapılan harcamalar, çeyreklik bazda artış göstermeye devam etse de temmuz başında aylık bazda sınırlı bir azalma görüldü.

Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı

Mayıs ayında sanayi üretim endeksi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda %1,7 artış kaydetti. Fakat yıllık bazda sınırlı bir düşüş yaşandı. Öncü göstergeler, temmuz ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranında bir miktar düşüşe işaret etmekte.

Cari İşlemler ve Dış Ticaret

Mayıs ayında cari işlemler açığı 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış olarak ise açığın 25,2 milyar dolara gerilediği görüldü. Geçici dış ticaret verileri, haziran ayında ihracatta azalma, ithalatta ise artışa işaret etmektedir.

İstihdam ve İş Gücü Piyasası

Mayıs ayına ait verilerde, mevsimsellikten arındırılmış istihdam, çeyreklik bazda %0,9 artarak 32,8 milyon kişiye ulaştı. İş gücüne katılım oranı da %0,3 arttı.

Yurt Dışı Borçlanma İmkanları

Yurt dışı borçlanma imkanları, bir önceki aya kıyasla biraz iyileştiği belirtiliyor.

Sonuç olarak, yurt içi talep yavaşlamakta, sanayi üretimi ve iş gücü göstergeleri ise karışık bir tablo çizmektedir. TCMB'nin değerlendirmeleri, izlenecek stratejilerin şekillendirilmesinde kritik öneme sahip.